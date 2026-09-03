به گزارش خبرنگار مهر، تلویزیون در این آخر هفته فیلمهای سینمایی مختلفی چون «میلیونر زاغهنشین»، «در مسیر تندباد»، «پروژه ای»، «چشمه جوانی» و «ببخشید در خدمت نبودیم» را نمایش میدهد. در این گزارش به معرفی و مرور این آثار میپردازیم.
شبکه یک «در مسیر تندباد» را نمایش میدهد
فیلم سینمایی «در مسیر تندباد» محصول سال ۱۳۶۷ به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین دکتر راستان برای مداوای شوهر خواهر خود به ایل قشقایی میرود. در آنجا با امیر هوشنگ از بزرگان ایل و یاغیگریهای قباد و دستهاش آشنا میشود. او به شیراز باز میگردد. برادر کوچکش علی، سرکرده اشرار شهر را از پا درآورده است. دکتر به اتفاق علی دوباره به محل ایل میرود و در آنجا افراد ایل را درگیر جنگی ناخواسته میبیند.
زندهیاد عزتالله انتظامی، مجید مظفری، زندهیاد فردوس کاویانی، اصغر همت، زندهیاد شهلا ریاحی، فرزانه کابلی، سرور نجاتالهی، احمد هاشمی و فریبا کوثری در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
«در مسیر تندباد» توانست از هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین صداگذاری را از آن خود کند.
تماشای فیلمی از جکی چان
فیلم سینمایی «پروژه ای» محصول سال ۱۹۸۳ به کارگردانی جکی چان پنجشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۸:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، سامو کام بو هونگ، بیائو یوئن، دیک وی و هوی سانگ لی خواهید دید: جکی چان عضو دسته نیروهای دریایی است که همیشه در مقابله با دزدان دریایی ناموفق است. پلیس دریایی منحل می شود. جکی چان در جریان ماجرای همکاری عدهای پلیس و تبهکار در همکاری با دزدان دریایی قرار میگیرد و در هنگام معامله اسلحه به دزدان دریایی مانع این کار میشود. او با نفوذ به مقر دزدان دریایی و ... .
این فیلم توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۷.۲ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۸۱ را به دست بیاورد.
جیمز کندریک منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: اگرچه ممکن است برای افراد غیرمتخصص به نظر برسد که «پروژه ای» فقط یک فیلم خوب از جکی چان است، اما در واقع این فیلمی بود که حرفه او را تثبیت کرد و آیندهاش را روشن ساخت.
یک فیلم جدید از شبکه سه پخش میشود
فیلم سینمایی «چشمه جوانی» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی گای ریچی جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی جان کرازینسکی، ناتالی پورتمن، دامنل گلیسون، ایزا گونزالس، استنلی توچی، لاز آلونسو، آرین موید و کارمن اجوجو خواهید دید: لوک پردو مرد جوان و ماجراجویی است که از دوران نوجوانی، تحت نظر پدرش به دنبال کشف آثار هنری و باستانی بوده است. او در مأموریت اخیر خود که توسط مرد بسیار ثروتمندی به نام اُوِن کارور به او محول شده، در پی کشف نشانی چشمه جوانی است که طبق بسیاری از گفتهها و نشانهها وجود خارجی داشته و نوشیدن از آن باعث جوانی و رفع بیماری ها میشود. اون از بیماری سرطان رنج میبرد و هدفش از یافتن چشمه، نوشیدن آب و مداوای بیماریاش است. لوک و تیم حرفهایاش برای رسیدن به هدف، پنج تابلوی مطرح نقاشی را مورد دستبرد قرار دادهاند تا با بررسی امضای پشت تابلوها به کد رمز محل اختفای چشمه پی ببرند اما... .
این فیلم توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۵.۷ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ناامیدکننده ۳۵ را به دست بیاورد.
میک لاساله منقد سینما درباره این فیلم گفته است: ریچی همچنان در کارگردانی بازیگران ضعف دارد. جان کرازینسکی، ایزا گونزالس و ناتالی پورتمن همگی در «چشمه جوانی» بازی میکنند و هیچوقت تا این حد بدقلق نبودهاند.
فیلمی به کارگردانی کن لوچ پخش میشود
فیلم سینمایی «ببخشید در خدمت نبودیم» محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی کن لوچ پنجشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کرس هیچن، دبی هنیوود، رایس استون و کیتی پراکتر آمده است: ریک و همسرش ۲ فرزند نوجوان دارند و بعد از بحران سال ۲۰۰۸ با ناملایمات مالی عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند. ریک مشاغل زیادی را شروع کرده ولی همه آنها را بعد از مدتی رها کرده است. همسر او یک پرستار در خانه است و برای رفتن به سر کار از اتومبیل خانوده استفاده میکند. بعد از مدتی ریک در یک مرکز مرسولات پستی به عنوان مامور تحویل بسته ها، شروع به کار می کند. او باید هزار پوند بابت پیش پرداخت ونی که با آن کار می کند بپردازد برای همین همسرش اَبی را تحت فشار می گذارد تا ماشین خانواده را فروخته و پول را به او بدهد. اوضاع برای ریک و ابی وقتی بدتر می شود که پسر نوجوان آنها سب بعضی اوقات از حاضر شدن در مدرسه امتناع کرده و با نقاشی روی دیوارهای شهر آنها را دچار مشکل می کند. رفتهرفته ریک با پسرش به مشکل بر میخورد و مشاجراتی بین آنها در میگیرد. ریک در یکی از مشاجرات سیلی محکمی به صورت پسرش میزند. دختر کوچک تر ریک لیزا اعتراف میکند که سوئیچ را او پنهان کرده زیرا کار جدید ریک را دلیل تنش های اخیر در خانه می داند. کمی بعد در جریان تحویل بستهها، ریک مورد دستبرد اوباش قرار میگیرد و ... .
این فیلم توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۷.۶ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره قابل توجه ۸۸ را کسب کند. «ببخشید در خدمت نبودیم» نخستین بار در بخش رقابتی جشنواره کن اکران شد.
پاول کانیسکی منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «ببخشید در خدمت نبودیم» بهترین نمونه فیلمسازی اجتماعی است و تصویر همدلانه آن از مبارزه بیپایان سیزیفوارِ افراد کمشانس برای زنده ماندن، آن را به فریادی رسا برای تغییر تبدیل میکند.
«میلیونر زاغهنشین» روی آنتن شبکه نمایش میرود
فیلم سینمایی «میلیونر زاغه نشین» محصول سال ۲۰۰۸ به کارگردانی دنی بویل و لاولین تاندان جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی دو پتل، فریدا پینتو، آنیل کاپور، عرفان خان و ماهش مانجرکار درباره پسر هجده ساله یتیم و فقیری ساکن بمبئی به نام جمال ملک است که در مسابقه چه کسی میخواهد میلیونر شود؟ شرکت کرده و موفق شده تا مرحله پایانی پیش برود؛ همین مسأله باعث مظنون شدن پلیس به تقلب در مسابقه و دستگیریاش میشود. بازرس پلیس به او میگوید به شرطی آزادش میکند که بگوید چگونه به جواب سؤالها دست پیدا کردهاست که... .
«میلیونر زاغهنشین» در هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار توانست هشت اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اقتباسی را از آن خود کند. این فیلم از وبسایت آیامدیبی با بیش از ۹۰۰ هزار رای نمره ۸ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره شگفتآور ۹۲ را کسب کرد.
دیو کالون منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «میلیونر زاغهنشین»، فیلمی چنان شاد و رنگارنگ است که وقتی حال و هوای خوشبینانه و فراگیر آن را برای دوستانتان تعریف میکنید، ممکن است فراموش کنید که در آن یتیمان، قتل عام، جرایم سازمانیافته، فقر، بردگی و وحشیگری پلیس به تصویر کشیده شده است.
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