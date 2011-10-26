به گزارش خبرنگار مهر، شیوع رو به افزایش سرطان پستان در ایران و کاهش سن ابتلا به این سرطان در کشور، دست به دست هم داده تا موارد مراجعه زنان به مراکز تشخیصی و درمانی نیز افزایش یابد.

دکتر آسیه الفت بخش، عضو پژوهشکده سرطان جهاد دانشگاهی، با اعلام اینکه میانگین سن ابتلا به سرطان پستان در کشور 45 سالگی عنوان شده است، از تغییر شیوه زندگی، تغذیه، سن ازدواج و سن بارداری به عنوان عوامل موثر در ابتلا به این سرطان در زنان نام برد و گفت: هم اکنون 27 نفر از هر 100 هزار زن در کشور مبتلا به سرطان پستان می شوند که البته این آمار مربوط به سال 87 است و قطعا هم اکنون افزایش یافته است.

این در حالی است که دکتر کوروش اعتماد، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت از اجرای آزمایشی غربالگری سرطان سینه در زنان بالای 40 سال در 8 استان کشور خبر داد و اظهار داشت: سالانه 70 هزار مورد جدید سرطان در کشور گزارش می‌شود که 11 درصد آنها مربوط به سرطان پستان است و تمام موارد سرطان پستان تقریبا مربوط به زنان است.

به گفته اعتماد، بروز سالانه سرطان پستان در حال افزایش است و سن ابتلا نیز در زنان رو به کاهش است.

دکتر رحیم نیک پی، دبیر اجرایی ششمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی با بیان اینکه 75 درصد توده‌های بدخیم پستان با خودآزمایی بیماران قابل تشخیص است بر ضرورت آغاز خودآزمایی پستان توسط زنان از سن 20 سالگی تاکید کرد و گفت: همچنین این معاینه باید هر 6 تا 12 ماه یک بار توسط پزشک و کادر درمان انجام شود.

وی علائم هشداردهنده سرطان پستان را شامل هرنوع تغییر شکل در سایز، ترشحات نوک پستان و یا لمس هر نوع توده در زیربغل برشمرد و افزود: خطر ابتلا به سرطان پستان در کسانی با سابقه ابتلا در اقوام درجه یک (مادر، خواهر، مادر بزرگ، خاله) تا 4 برابر بیشتر از افراد عادی و در افراد چاق 1.5 تا 2 برابر سایرین و مصرف کنندگان غذاهای پرچرب و الکل تا 2 برابر دیگران است.

به گفته دبیر اجرایی ششمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی، خطر ابتلا به سرطان پستان در زنانی که در سنین کمتر از 20 سالگی باردار می‌شوند 30 تا 40 درصد کمتر از سایرین است.

دکتر بهزاد رحمانی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران نیز از سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان در زنان کشور نام برد و افزود: متاسفانه آمار ما کمی بالاتر از آمار جهانی است چون شیوع این بیماری پایین آمده است.

به گفته این جراح، با اشاره به ارتقای سطح آگاهیهای عمومی جامعه و اطلاع رسانی در زمینه بیماریها از بهبود زمان تشخیص و مراجعه بیماران به مراکز تشخیصی و درمانی خبر داد و گفت: اولین علائم سرطان بعد از 3 سال نمایان می شود.

عضو کمیته علمی ششمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، از گران بودن قیمت داروی هرسپتین به عنوان یکی از درمانهای بیماران مبتلا به سرطان پستان خبر داد و افزود: قیمت این داروی تزریقی 40 میلیون تومان است و متاسفانه بیمه ها آن را پوشش نمی دهند.

رحمانی با انتقاد از شیوه های درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در بخش دولتی و دانشگاهی، گفت: پایین بودن سرانه درمان باعث شده تا هزینه جراحی سرطان پستان در بیمارستان میلاد 180 هزار تومان باشد که آن هم بعد از 6 ماه به پزشک داده می شود. در بخش دانشگاهی نیز پزشکان به دلیل تامین نبودن، نگاهشان به بیرون است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران از اینکه بیمارانی هستند که توان مالی خرید هرسپتین را ندارند و به ناچار سراغ درمانهای دیگر می روند که چندان موفقیت آمیز نیست و در نهایت منجر به مرگ زودرس آنان می شود، اظهار تاسف کرد و افزود: متاسفانه همه مسئولان از این موضوع آگاهند و حرف تازه ای نیست.

این در حالی است که دکتر محمد علی محققی رئیس شبکه تحقیقات سرطان گفته است که براساس مطالعات انجام شده حتی در شرایط فعلی اقتصاد سلامت در کشور امکان تحت پوشش قرار گرفتن همه بیماران سرطان پستان که نیاز به هرسپتین دارند، وجود دارد.

وی عنوان داشته که برای علمی شدن برنامه پوشش همگانی بیماران سرطان پستان به خصوص آن دسته از بیماران که نیازمند داروی هرسپتین هستند باید زیرساختهای تشخیص، کاملا تحکیم شوند که عادلانه ترین و مناسبترین اقدام در این راستا، تنظیم پروتکلهای درمانی بر حسب واقعیتهای نظام سلامت کشور و راهکارهای علمی است که در شبکه تحقیقات سرطان کشور در حال تدوین است.

به گفته محققی در بدبینانه ترین حالت حدود 20 درصد از بیماران نیازمند به هرسپتین دسترسی نمی یابند.

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گزارش از حبیب احسنی پور