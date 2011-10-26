به گزارش خبرنگار مهر، شیوع رو به افزایش سرطان پستان در ایران و کاهش سن ابتلا به این سرطان در کشور، دست به دست هم داده تا موارد مراجعه زنان به مراکز تشخیصی و درمانی نیز افزایش یابد.
دکتر آسیه الفت بخش، عضو پژوهشکده سرطان جهاد دانشگاهی، با اعلام اینکه میانگین سن ابتلا به سرطان پستان در کشور 45 سالگی عنوان شده است، از تغییر شیوه زندگی، تغذیه، سن ازدواج و سن بارداری به عنوان عوامل موثر در ابتلا به این سرطان در زنان نام برد و گفت: هم اکنون 27 نفر از هر 100 هزار زن در کشور مبتلا به سرطان پستان می شوند که البته این آمار مربوط به سال 87 است و قطعا هم اکنون افزایش یافته است.
این در حالی است که دکتر کوروش اعتماد، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت از اجرای آزمایشی غربالگری سرطان سینه در زنان بالای 40 سال در 8 استان کشور خبر داد و اظهار داشت: سالانه 70 هزار مورد جدید سرطان در کشور گزارش میشود که 11 درصد آنها مربوط به سرطان پستان است و تمام موارد سرطان پستان تقریبا مربوط به زنان است.
به گفته اعتماد، بروز سالانه سرطان پستان در حال افزایش است و سن ابتلا نیز در زنان رو به کاهش است.
دکتر رحیم نیک پی، دبیر اجرایی ششمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی با بیان اینکه 75 درصد تودههای بدخیم پستان با خودآزمایی بیماران قابل تشخیص است بر ضرورت آغاز خودآزمایی پستان توسط زنان از سن 20 سالگی تاکید کرد و گفت: همچنین این معاینه باید هر 6 تا 12 ماه یک بار توسط پزشک و کادر درمان انجام شود.
این در حالی است که دکتر محمد علی محققی رئیس شبکه تحقیقات سرطان گفته است که براساس مطالعات انجام شده حتی در شرایط فعلی اقتصاد سلامت در کشور امکان تحت پوشش قرار گرفتن همه بیماران سرطان پستان که نیاز به هرسپتین دارند، وجود دارد.
وی عنوان داشته که برای علمی شدن برنامه پوشش همگانی بیماران سرطان پستان به خصوص آن دسته از بیماران که نیازمند داروی هرسپتین هستند باید زیرساختهای تشخیص، کاملا تحکیم شوند که عادلانه ترین و مناسبترین اقدام در این راستا، تنظیم پروتکلهای درمانی بر حسب واقعیتهای نظام سلامت کشور و راهکارهای علمی است که در شبکه تحقیقات سرطان کشور در حال تدوین است.
به گفته محققی در بدبینانه ترین حالت حدود 20 درصد از بیماران نیازمند به هرسپتین دسترسی نمی یابند.
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گزارش از حبیب احسنی پور
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