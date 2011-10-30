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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

مجموعه "گنجینه تتیس" از شبکه مستند پخش می‌شود

مجموعه "گنجینه تتیس" از شبکه مستند پخش می‌شود

شبکه مستند سیما هر روز در قالب بخش مستندهای ایرانشناسی خود مجموعه "گنجینه تتیس" را به روی آنتن خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه چند قسمتی که از سوی چند مستندساز شناخته شده ایران در قالب قسمت‌هایی مستقل ساخته شده است نگاهی متفاوت به طبیعت و زندگی در خطه خزر دارد و موضوع‌هایی چون تالاب انزلی، جنگل‌های هیرکانی، تالاب استان گلستان، رودخانه‌های شمالی ایران، راه‌ها، توریسم و صنایع دستی شمال ایران را به تصویر می‌کشد.

از کارگردانان مطرح این مجموعه می‌توان به فرهاد ورهرام، همایون امامی، روبرت صافاریان، حسن نقاشی، سودابه محاوری، پیمان نهان قدرتی، فخرالدین سیدی و سعید نبی که تهیه‌کنندگی کار را نیز به عهده دارد، اشاره کرد.

"گنجینه تتیس" در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای هر شب ساعت 18 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و ساعت 11 روز بعد تکرار می‌شود. شبکه مستند هر شب در این ساعت مستندهایی با موضوع ایرانشناسی پخش می‌کند.

 
 
کد مطلب 1447165

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