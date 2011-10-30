به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه چند قسمتی که از سوی چند مستندساز شناخته شده ایران در قالب قسمتهایی مستقل ساخته شده است نگاهی متفاوت به طبیعت و زندگی در خطه خزر دارد و موضوعهایی چون تالاب انزلی، جنگلهای هیرکانی، تالاب استان گلستان، رودخانههای شمالی ایران، راهها، توریسم و صنایع دستی شمال ایران را به تصویر میکشد.
از کارگردانان مطرح این مجموعه میتوان به فرهاد ورهرام، همایون امامی، روبرت صافاریان، حسن نقاشی، سودابه محاوری، پیمان نهان قدرتی، فخرالدین سیدی و سعید نبی که تهیهکنندگی کار را نیز به عهده دارد، اشاره کرد.
"گنجینه تتیس" در 13 قسمت 30 دقیقهای هر شب ساعت 18 از شبکه مستند سیما پخش میشود و ساعت 11 روز بعد تکرار میشود. شبکه مستند هر شب در این ساعت مستندهایی با موضوع ایرانشناسی پخش میکند.
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