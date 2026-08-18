https://mehrnews.com/x3cQvC ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6920838 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ حماسه حضور در قلب بلوچستان دلگان- مردم شهر دلگان در صد و هفتاد و یکمین شب از شهادت آقای شهید ایران، در خیابان ها حضور یافتند. دریافت 26 MB کد مطلب 6920838 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه موقت دلگان: مصرف غیرمجاز آب شرب، تضییع بیتالمال است اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان آبرسانی به ۴۷۲ روستا در سراسر کشور آغاز شد مردم دلگان همچنان در سنگر خیابان میدان داری مردم ولایی سلماس در شب اربعین رهبر شهید انقلاب دیدار امام جمعه شیعیان نیمروز افغانستان با امام جمعه زاهدان برچسبها رهبر شهید شهرستان دلگان تجمع مردمی
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