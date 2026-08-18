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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

حماسه حضور در قلب بلوچستان

حماسه حضور در قلب بلوچستان

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و هفتاد و یکمین شب از شهادت آقای شهید ایران، در خیابان ها حضور یافتند.

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کد مطلب 6920838

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