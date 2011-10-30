مجموعه "کیف انگلیسی" دوبله فرانسوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال "کیف انگلیسی" به سرپرستی رحمان رستم پور در 26 قسمت 25 دقیقه‌ای از خرداد تا مرداد ماه گذشته به زبان فرانسوی زیرنویس شده است.

محمد زمانی متون این سریال را به فرانسوی ترجمه کرده، شهین فرامرزی ویراستاری آن را بر عهده داشته و از سوی بهزاد لاجورد زیرنویس شده است.

"کیف انگلیسی" که پیش از این از شبکه اول سیما پخش شده است، از مجموعه‌های موفق تلویزیونی دهه ۷۰ بود که مورد توجه هر دو طیف مخاطبان خاص و عام قرار گرفت.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: منصور ادیبان (علی مصفا) تحصیل کرده رشته حقوق در فرانسه، پس از شکست در رقابت‌های انتخاباتی مجلس، با حمایت مستانه (لیلا حاتمی) دختری از طبقه رجال، در انتخابات دوره بعدی مجلس پیروز می‌شود. منصور تحت تأثیر مستانه و افکارش با انگلیسی‌ها آشنا شده و از این رهگذر تغییرات اساسی در زندگی خصوصی و تفکرات قبلی اش پدید می‌آید. در حالی که مستانه عاشق منصور است، ولی او این را درک نمی‌کند و زمانی به دنبال عشق گمشده اش می آید که همه چیز تغییر کرده است.

نویسندگی و کارگردانی "کیف انگلیسی" را سید ضیاء الدین دری و تهیه‌کنندگی آن را حسن شکوفه عهده دار بوده‌اند و بازیگرانی همچون علی مصفا، لیلا حاتمی، محمدرضا شریفی نیا، رضا کیانیان، سیروس گرجستانی، فرهاد اصلانی، صبا کمالی، قطب‌الدین صادقی، فاطمه نوری، حسام نواب صفوی، پیمان شریعتی، فرشید ابراهیمیان، جعفر بزرگی، عبدالله اسفندیاری، منصور والامقام، مهدی تقی‌نیا، در این سریال ایفای نقش کردند.

از روز چهارشنبه هفته جاری سریال "کیف انگلیسی" با زیرنویس فرانسوی، از کانال اول شبکه سحر پخش می‌شود.