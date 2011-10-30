ورزش سوارکاری سابقه دیرینه با فرهنگ ملی دارد

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر نقش رسانه های مکتوب و خبرگزاریها را در شناساندن هرچه بهتر و بیشتر ورزش سوارکاری به عموم مردم بسیار ارزشمند داشت و افزود: مردم کشورمان باید آگاه باشد و بدانند که ورزش سواکاری فقط مخصوص خانواده های مرفه جامعه نیست بلکه همه علاقمندان می توانند از امکانات باشگاههای اسب سواری استفاده کنند. وی ادامه داد: افرادی که قصد یادگیری و آموزش این رشته را دارند، حتما نباید اسب اختصاصی برای خود داشته باشند بلکه با حضور در باشگاههای استان با حداقل هزینه ای که توانایی پرداخت را دارند باید با همکاری هیئت استان به آموزش این رشته بپردازند و به خانواده بزرگ سوارکاری بپیوندند. این مسئول ابراز داشت: امیدواریم با حمایتهای مدیر کل ورزش و جوانان بتوانیم محدودیت ای که وجود دارد را کاهش دهیم و هم در صنعت پرورش اسب وهم ساختارهای سوارکاری قدمی مثبت برداریم. وی اظهار داشت: به گفته مدیر کل ورزش و جوانان کشور، هیئتهای ورزشی خط مقدم ورزش کشور به شمار می روند و ما نیز باید راهکارهای مثبتی را برای توسعه و رونق ورزش سوارکاری انجام دهیم تا این رشته نیز همانند سایر فدراسیون ها به قله های پیشرفت نزدیک ترشود. سرپرست فدارسیون سوارکاری در ادامه صحبتهایش به اهم برنامه های فدراسیون سوارکاری اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه های آینده فدراسیون سوارکاری تاسیس مدارس سوارکاری است و ما براین اعتقادیم که آموزش سوارکاری باید علمی و با توجه به متد روز دنیا صورت گیرد. حیدری اذعان داشت: از دیگر برنامه های ما برگزاری همایشهای تخصصی و کاربردی، برگزاری جلسات و هم اندیشی و تشکیل و سازماندهی تیم ملی است و امیدواریم بتوانیم به تمامی برنامه های آتی فدراسیون جامه ی عمل بپوشانیم. حیدری بیان کرد: فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، از همکاری و همیاری تمامی علاقمندان به این رشته ی ورزشی استقبال می کند و درب فدراسیون سوارکاری به روی تمامی دلسوزان سوارکاری باز است و همه مردم کشورمان می توانند به کمک و یاری ما بیاند و ما از تمامی نقطه نظرات و پیشنهادات استفاده می کنیم. وی ادامه داد: تمامی انتقادها را نیز برطرف خواهیم کرد و هیات های ما در سایر استانهای کشور نیز باید از پیشنهادات استفاده کند و انتقادها را نیز باید پلی برای پیشرفت ورزش سوارکاری بدانند.

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