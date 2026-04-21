به گزارش خبرنگار مهر، محمود حیدری ظهر سه‌شنبه در نشست مجمع انتخابی هیئت سوارکاری استان مرکزی اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه سوارکاری، این رشته به‌دلیل تصمیمات نادرست گذشته هنوز به جایگاه شایسته اقتصادی و اجتماعی خود دست نیافته است.

وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، پرورش اسب نقش مهمی در تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند.

حیدری تصریح کرد: تربیت یک اسب مسابقه‌ای به‌طور مستقیم برای حداقل ۱۲ نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی ادامه داد: برای جلب حمایت حاکمیت، مجلس و دولت و توسعه فراگیر سوارکاری، باید نگاه «سوارکاری مختص پولداران است» در سطح ملی اصلاح شود و از ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های تولید و پرورش اسب توسط جهاد کشاورزی جلوگیری گردد.

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور تاکید کرد: تدوین برنامه راهبردی هشت ساله برای توسعه سوارکاری و راه‌اندازی مدرسه سوارکاری در تهران و دیگر استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پژوهش‌های علمی و میدانی در مقیاس ملی و بین‌المللی برای تدوین بسته‌های اقتصادی معتبر آغاز شده و همزمان، مجلس شورای اسلامی پیگیر تشکیل کمیته صنعت اسب است.

حیدری بیان کرد: در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، فدراسیون سوارکاری ۱۸ رئیس و مدیر را تجربه کرده است و در چهار سال اخیر (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴)‌ شاهد تغییر ۶ رئیس و سرپرست بوده‌ایم.

وی گفت: این بی‌ثباتی مدیریتی، همراه با تخلفاتی که منجر به تحقیق و تفحص در مجلس شده اعتبار فدراسیون را خدشه‌دار کرده و بی‌اعتمادی، نابسامانی در برگزاری مسابقات و عدم به‌روزرسانی مقررات ملی را به همراه داشته است.