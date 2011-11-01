دکتر سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 17 آبان آغاز می شود و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 25 آبان ماه ادامه دارد و ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد از روز 23 تا 26 بهمن به صورت اینترنتی توزیع شده و آزمون کارشناسی ارشد سال 91 در روزهای 26 تا 28 بهمن‌ماه 90 برگزار می شود.

طباطبایی یادآور شد: داوطلبانی که علاقمند به شرکت در هفدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان هستند نیز می توانند در زمان ثبت نام در آزمون علاقمندی خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به تعداد کد رشته های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد سال 91 گفت: در این دوره از آزمون 137 کد رشته امتحانی وجود دارد و 64 کد رشته نیز به صورت شناور در آزمون قرار دارند.

معاون سازمان سنجش اظهار داشت: گروه علوم انسانی شامل 50 کد رشته است که از این تعداد 14 کد رشته شناور هستند، گروه علوم پایه شامل 15 کد رشته است که از این تعداد 9 کد رشته شناور هستند و گروه علوم فنی - مهندسی شامل 29 کد رشته است که از این تعداد 18 کد رشته شناور هستند.

وی اضافه کرد: گروه کشاورزی شامل 25 کد رشته است که از این تعداد 9 کد رشته شناور هستند، گروه هنر شامل 12 کد رشته است که از این تعداد 8 کد رشته شناور هستند و گروه دامپزشکی شامل 6 کد رشته است که از این تعداد 6 کد رشته شناور هستند.

طباطبایی اظهار داشت: از سال جاری، آزمون رشته های گروه پزشکی متعلق به دانشگاه تربیت مدرس در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 برگزار نمی شود و پذیرش رشته های گروه پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت انجام می گیرد.