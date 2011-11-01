رده آخر ایران در کمپین کاشت یک بیلیارد درخت

مهرداد مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس گزارشها و تصاویری که رد پای انسان در کره زمین و آثار فعالیتهای انسانی، شهرها، جاده ها، خطوط انتقال انرژی، پروازها و... را به تصویر کشانده است ایران از جمله کشورهایی است که در آن دخالتهای بشری در کره زمین بسیار محسوس است.

به گفته وی همچنین بر اساس نمودار و گزارشات اکونومیست شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت، بیشترین میزان مالکیت ذخایر نفت و گاز را در جهان را دارد و پیش ازشرکتهای نفتی کشورهایی مانند عربستان، ونزوئلا، کویت، روسیه، قطر وعراق در جهان همچنان رتبه نخست را دارد.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: این گزارشها نشان می دهد برخی کشورها با وجود منابع سرشار نفتی و ثروت، رد پایی قوی در دخالتهای انسانی بر زیست کره خود داشته بی آنکه اندکی از این ثروت را برای کشت درختی هزینه کنند.