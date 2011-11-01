18 میلیون لیتر مواد سوختی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رضا صابری فتحی، اظهار داشت: 59 واحد عاملیت فروش مواد سوختی در روستاهای استان، طی شش ماه نخست سال جاری، 12 میلیون و 489 هزار لیتر نفت سفید و پنج میلیون و 512 هزار لیتر نفت گاز در روستاهای استان توزیع کرده اند.

وی افزود: 859 هزار لیتر بنزین و هزار لیتر روغن موتور نیز توزیع شده است.

صابری فتحی عنوان کرد: این شبکه، طی این مدت 210 هزار و 141 کیلو گرم انواع کودهای شیمیایی شامل اوره، سوپر فسفات، کلرور پتاسیم و کودآهن همچنین 969 کیلو گرم لیتر انواع سموم دفع آفات نباتی شامل حشره کش، قارچ کش و علف کش در میان کشاورزان استان توزیع کرده است.

وی همچنین یادآور شد: طی این مدت به دو هزار و 508 عضو صندوقهای قرض الحسنه تعاون روستایی هشت میلیارد و 944 میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت شده است.