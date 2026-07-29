رئیس سازمان ثبت اسناد: صدور اسناد مالکیت مردم خارگ در مراحل پایانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی چهارشنبه شب در نشست مشترک مسئولان کشوری و استانی در جزیره خارگ، با تجلیل از ایستادگی و نقشآفرینی مردم این جزیره در صیانت از منافع ملی، اظهار کرد: خارگ تنها یک جزیره اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهمترین نقاط راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت انرژی و اقتدار ملی به شمار میرود و مردم این منطقه طی سالهای گذشته با حضور مؤثر، صبوری و مقاومت خود، نقش بیبدیلی در حفظ این جایگاه ایفا کردهاند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به مطالبات مردم خارگ از اولویتهای دستگاههای مسئول است، افزود: خدمت به مردمی که در حساسترین نقطه راهبردی کشور زندگی میکنند، وظیفهای ملی است و همه ظرفیتهای قانونی برای تحقق حقوق آنان به کار گرفته شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مطالبه چندین ساله مردم خارگ در زمینه صدور اسناد مالکیت، تصریح کرد: این موضوع طی ماههای گذشته با مشارکت قوه قضائیه، وزارت نفت، شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته و تمامی ابعاد حقوقی، تاریخی و امنیتی آن با دقت کارشناسی شده است تا راهکاری جامع، قانونی و قابل اجرا برای حل این مسئله تدوین شود.
بابایی با تأکید بر اینکه سکونت مردم بومی خارگ دارای پیشینه تاریخی، مستند و غیرقابل انکار است، ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت حقوق مالکانه شهروندان را از مأموریتهای اصلی خود میداند و در همین چارچوب، فرآیند صدور اسناد مالکیت مردم خارگ با رعایت کامل ملاحظات امنیتی و در هماهنگی با دستگاههای ذیربط، وارد مراحل نهایی شده است.
وی با اشاره به همدلی و هماهنگی ایجاد شده میان نهادهای مسئول، خاطرنشان کرد: امروز اراده مشترکی برای تعیین تکلیف این مطالبه ارزشمند شکل گرفته است و امیدواریم در آیندهای نزدیک، با حضور مجدد در جزیره خارگ، اسناد مالکیت را به مردم شریف این منطقه تقدیم کنیم تا یکی از مطالبات چندین ساله آنان پس از سالها انتظار به نتیجه برسد.
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