نامزدی «ویروس» در سه بخش جشنواره «عشق» آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم بلند «ویروس» با نام بین‌المللی «آی آی - AYE AYE» به نویسندگی و کارگردانی سیامک کاشف‌آذر در اولین حضور بین‌المللی خود موفق شد در سه بخش از جشنواره بین‌المللی فیلم «عشق» Love International Film Festival ایالات متحده آمریکا نامزد دریافت جایزه شود.

این فیلم در بخش‌های «بهترین فیلم بلند»، «بهترین بازیگر زن» برای مژگان صفری و «بهترین فیلمنامه» برای سیامک کاشف‌آذر نامزد دریافت جایزه شده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم «عشق» Love International Film Festival با هدف ترویج عشق، صلح، پذیرش، دوستی و ارزش‌های انسانی برگزار می‌شود و در بخش‌های مختلف سینمایی به آثار منتخب جایزه اهدا می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «آی آی» نام مستعار دختری جوان است که به‌صورت غیرقانونی واسطه خرید و فروش اعضای بدن افراد نیازمند می‌شود. مردی از او می‌خواهد قلبش را برای نجات دخترش که نیازمند پیوند قلب است، خارج کند؛ اما آی آی تلاش می‌کند از این درخواست عجیب فرار کند.

بازیگران این اثر مژگان صفری، زنده‌یاد حاتم مشمولی، علی غابشی، محمد اکبری، کیمیا خلج، عطیه ترابی، لیلا خادمی، رها مقدم، حمیدرضا حاجی‌لو، ساناز شیری، هلن منصوری، کیان اله‌یاری و حسین مهری هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه‌کنندگان: مجید بابایی، محسن (میلاد) فرج‌الهی، نویسنده و کارگردان: سیامک کاشف‌آذر، سرمایه‌گذاران: دکتر لیلا خادمی، محمد رضا امامی، حکیمه ثمودی، روزبه کاشف‌آذر، مشاور هنری: علیرضا استادی، طراح هنری: محمد اکبری، جانشین تهیه‌کننده: روژان صفری، مدیر فیلمبرداری: رضا نحوی، مدیران تولید: مصطفی نوحه‌خوان، ابوالفضل عباسی، تدوین: منوچهر صانعی، با تشکر از مصطفی نوحه‌خوان، طراح گریم: ساناز شیری، آهنگساز: بابک میرزایی، صداگذاری: محمود موسوی‌نژاد، صدابردار: محمدرضا مرتضایی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: مریم البرزی، طراح پوستر: بهینا گلشن و عکاس: نسیم افشاری.

«ویروس» دومین فیلم بلند سیامک کاشف‌آذر است که پیش از این با فیلم سینمایی «آوا» جایزه بهترین کارگردانی را از فستیوال فیلم‌های کودک و نوجوان ایران را از آن خود کرده بود.

پخش بین‌الملل این اثر بر عهده «استودیو فیلمچی» است.