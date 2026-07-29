حبیبی: رضایت زائران، بهترین پاداش خادمان اربعین در مرز خسروی است

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در پایان نشست ستاد اربعین استان که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، از تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و امدادی در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و اظهار کرد: روند خدماترسانی در مرز خسروی مطلوب است و گزارشهای میدانی و بازخورد زائران نیز این موضوع را تأیید میکند.
وی با بیان اینکه از مسیر کرمانشاه تا مرز خسروی به صورت میدانی وضعیت تردد و خدمات را ارزیابی کرده است، افزود: در طول مسیر و همچنین داخل پایانه مرزی با زائرانی از استانهای مختلف از جمله تهران، قزوین، اراک، همدان، گیلان و خراسان جنوبی گفتگو کردم و تقریباً همه آنان از کیفیت خدمات ارائه شده در مرز خسروی ابراز رضایت داشتند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: یکی از زائران عنوان کرد که چند شب قبل گفتوگوی تلویزیونی بنده درباره ظرفیتها و خدمات مرز خسروی را دیده و به همین دلیل این مسیر را برای سفر انتخاب کرده است و پس از حضور در مرز نیز اعلام کرد که تمام آنچه گفته شده بود را به صورت کامل مشاهده کرده است.
حبیبی با اشاره به اینکه رضایت زائران بزرگترین سرمایه و پاداش خدمتگزاران اربعین است، تصریح کرد: لبخند رضایت زائران برای همه مدیران و خادمان اربعین ارزشمندترین نتیجه این تلاشهای شبانهروزی است و همه اقدامات تنها با هدف خدمت شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام میشود.
مدیریت منظم پارکینگها نقش مهمی در روانسازی تردد داشت
وی با اشاره به بازدید میدانی از پارکینگهای مرز خسروی گفت: نحوه جانمایی، ساماندهی و هدایت خودروها بسیار منظم انجام شده است و مدیریت پارکینگها با همکاری سپاه، پلیس راهور، فرمانداری، بخش خصوصی و سایر دستگاهها به شکل مطلوبی در حال انجام است.
استاندار کرمانشاه افزود: از ارتفاعات مشرف به پارکینگها وضعیت را به طور کامل بررسی کردم و همچنین از نزدیک روند انتقال زائران از محل پارک خودروها تا پایانه مرزی را مشاهده کردم که خوشبختانه رضایت عمومی در این بخش نیز قابل توجه بود.
وی با قدردانی از مجموعه پلیس راهور و عوامل مدیریت ترافیک اظهار کرد: روان بودن تردد در جاده برکت و ساماندهی خودروها حاصل برنامهریزی دقیق و حضور مستمر نیروهای مسئول است.
کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات جادهای حاصل مدیریت دقیق دستگاههاست
حبیبی با اشاره به آمار تردد در محورهای منتهی به مرز خسروی بیان کرد: کاهش صددرصدی تلفات جادهای در این حجم از تردد، دستاورد بسیار ارزشمندی است و نشان میدهد هماهنگی میان پلیس، راهداری و سایر دستگاههای مسئول به خوبی شکل گرفته است.
وی افزود: مسیر کرمانشاه تا خسروی در این روزها شاهد حجم بسیار بالای خودروهاست، اما مدیریت مناسب موجب شده این تردد سنگین بدون مشکل جدی انجام شود که جای تقدیر دارد.
برنامهریزی برای موج بازگشت زائران آغاز شده است
استاندار کرمانشاه با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشت زائران خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود طی یکی دو روز آینده پیک خروج زائران به عراق تکمیل شده و از روزهای آینده موج بازگشت آغاز شود، بنابراین باید همه دستگاهها از هماکنون برنامهریزی لازم را برای مدیریت این مرحله انجام دهند.
وی گفت: تأمین ناوگان حملونقل، مدیریت پارکینگها، آمادهسازی اتوبوسهای درونشهری و برونشهری و استفاده از همه ظرفیتهای موجود باید با جدیت دنبال شود تا بازگشت زائران نیز بدون مشکل انجام گیرد.
حبیبی با بیان اینکه حجم عملیات اربعین بسیار گسترده است، افزود: مدیریت نزدیک به یک میلیون تردد و استقرار حدود ۱۵۰ هزار خودرو در پارکینگها طی مدت کوتاه، عملیات بسیار بزرگی است که نیازمند هماهنگی کامل میان همه دستگاههاست.
هماهنگی با مرزبانی در ارتباطات با طرف عراقی ضروری است
وی بر ضرورت هماهنگی تمامی دستگاهها با مرزبانی در ارتباط با مسئولان کشور عراق تأکید کرد و گفت: هرگونه نشست یا هماهنگی با طرف عراقی باید با اطلاع مرزبانی انجام شود تا ارتباطات با احترام متقابل و بدون ایجاد مشکل دنبال شود.
استاندار کرمانشاه افزود: مرزبانی به واسطه ارتباط مستمر با مسئولان عراقی میتواند زمینه تسهیل این هماهنگیها را فراهم کند.
حضور نیروهای امدادی در مسیرهای منتهی به خسروی تقویت شود
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از مسیر کرمانشاه تا مرز خسروی اظهار کرد: حضور نیروهای هلال احمر و اورژانس در طول مسیر باید پررنگتر شود و لازم است دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال احمر نسبت به افزایش استقرار نیروها و تجهیزات امدادی در محورهای مواصلاتی اقدام کنند.
وی همچنین بر رفع سریع برخی مشکلات جزئی از جمله موضوعات مرتبط با کاپوتاژ اتوبوسها و تجهیزات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد مسائل کوچک بر روند موفق خدمترسانی در مرز خسروی تأثیر بگذارد.
تأمین آب و استمرار خدمات تا پایان عملیات اربعین پیگیری میشود
استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع تأمین آب مورد نیاز مرز خسروی نیز اظهار کرد: دستگاههای متعهد باید به مسئولیتهای خود عمل کنند و موضوع تأمین آب مورد نیاز تا پایان عملیات اربعین با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از فرماندار قصرشیرین، نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی، اصحاب رسانه و همه خادمان اربعین گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیق بزرگی است و همه تلاشهای شبانهروزی انجام شده در پیشگاه خداوند متعال و اهل بیت (ع) مأجور خواهد بود.
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