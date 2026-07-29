تهدید دوباره ترامپ علیه ایران؛ «حمله به ما در اردن غافلگیرکننده بود»

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکسنیوز با عصبانیت از حملات موشکی دیشب ایران علیه پایگاههای این کشور در اردن بار دیگر ایران را به حملات جدید تهدید کرد و مدعی شد «به ایران ضربه محکمی خواهیم زد.»
ترامپ درباره حملات قدرتمندانه و غافلگیرانه ایران به پایگاههای آمریکا به اردن گفت «حمله دیشب ایران غافلگیرکننده بود و نیروهای ما فقط چند دقیقه فرصت داشتند تا موشکهای ایرانی را سرنگون کنند.»
وی در ادامه مدعی شد: آمریکا پس از حمله به نیروهای آمریکایی در اردن درس سختی به ایران خواهد داد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که حمله تجاوزکارانه دیشب آمریکا و عربستان سعودی علیه نیروهای مقاومت در عراق «با هماهنگی دولت بغداد صورت گرفته است.»
نیروهای مقاومت در عراق اساسا برای مبارزه با اشغالگری آمریکا و تروریسم داعش در عراق شکل گرفتهاند و از محبوبیت مردمی برخورداند و هماکنون نیز بخشی از ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق هستند، اما دونالد ترامپ که خود پیش از این اعتراف کرده بود که «داعش ساخته آمریکاست» در اظهارنظری سخیف مدعی شد که «شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق، سرطانی برای جهان هستند.»
وی همچنین مدعی شد که «من در حال بررسی صدور هشدارهای بیشتر برای (اقدام) علیه نیروهای نیابتی ایران هستم.»
حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مراکز نظامی نیروهای مقاومت در عراق با محکومت شدید جریانهای سیاسی این کشور روبرو شد.
ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیهای حمله به مقرهای حشد شعبی در شماری از مناطق عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروهای این سازمان شده است را محکوم کرد و آن را تجاوز غیرقابل قبول و نقض آشکار حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی آن به شمار آورد که با اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل در تضاد است.
ریاست جمهوری عراق در این بیانیه بر مخالفت قاطع بغداد با تجاوز به خاک عراق تاکید و بار دیگر به موضع همیشگی عراق در مخالفت با استفاده از خاک کشور برای انجام تجاوز به کشورهای همسایه یا میدانی برای تصفیه حسابهای منطقهای و بینالمللی بر اساس پایبندی به اصول حسن همجواری و احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آن اشاره کرد.
ریاست جمهوری عراق در ادامه از تمامی طرفها خواستار احترام به حاکمیت عراق، خودداری از هرگونه اعمالی که موجب برهم زدن امنیت و ثبات آن میشود و لزوم اولویت دادن به زبان گفتگو برای مقابله با بحرانها در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن ملتهای آن از تشدید تنش، شد.
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