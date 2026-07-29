فرمانده سپاه خارگ: حضور مسئولان نویدبخش تسریع در رفع مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرهنگ مشتاقی چهارشنبه شب در دیدار مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، رئیسکل دادگستری استان بوشهر و هیأت همراه با مردم جزیره خارگ در مسجد ولیعصر (عج)، اظهار کرد: حضور مسئولان ارشد کشور در خارگ، صرفاً یک سفر اداری نیست، بلکه بیانگر نگاه ویژه نظام به جایگاه راهبردی این جزیره و اهتمام جدی برای شنیدن بیواسطه مطالبات مردم و تسریع در رسیدگی به مسائل آنان است.
وی افزود: ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، نقش مهمی در شناخت دقیق مسائل، اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تسریع در روند حل مشکلات اساسی منطقه خواهد داشت.
فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ با اشاره به پیگیری مطالبات حقوقی و ثبتی مردم، تصریح کرد: موضوعاتی از جمله صدور اسناد مالکیت، تثبیت حقوق قانونی ساکنان و سایر مطالبات عمومی جزیره در دستور کار مسئولان قرار دارد و حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مدیران ارشد، نشاندهنده اراده جدی برای رفع این مشکلات و دستیابی به نتایج عملی و ملموس است.
مشتاقی با تأکید بر نقش مردم خارگ در صیانت از منافع ملی، خاطرنشان کرد: مردم این جزیره از دوران دفاع مقدس تاکنون، همواره با روحیه ایثار، مقاومت و ولایتمداری در کنار نیروهای مسلح ایستادهاند و در حفظ امنیت، تداوم تولید، پشتیبانی از صنعت نفت و پاسداری از منافع ملی، نقشی ماندگار و اثرگذار ایفا کردهاند.
وی ادامه داد: این سابقه ارزشمند، مسئولیت دستگاههای اجرایی و خدمتگزاران نظام را در توجه ویژه به مطالبات و رفع مشکلات مردم خارگ سنگینتر میکند و خدمت به این مردم شریف، وظیفهای ملی است.
فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ با اشاره به برگزاری نشست مردمی با حضور اقشار مختلف، گفت: با وجود ملاحظات و الزامات امنیتی حاکم بر جزیره، تلاش شد زمینه حضور نمایندگان اقشار مختلف مردم در این نشست فراهم شود تا دغدغهها، پیشنهادها و مطالبات خود را بهصورت مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار این ارتباط بیواسطه میان مردم و مسئولان، ضمن تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی، میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثرتر و شتاببخشی به روند توسعه و رفع مشکلات جزیره راهبردی خارگ باشد.
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