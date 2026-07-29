رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه ۳۰۰۰ میلیارد برای بازسازی پل B۱ برآورد شده است تصریح کرد: پس از انعقاد قرارداد و تامین مالی در کمتر از یک سال این پل افتتاح خواهد شد.

وی افزود: مصوبه هیات وزیران برای ترک تشریفات و انعقاد قرارداد با پیمانکار فعلی پروژه اخذ شده است، اما هنوز قرارداد نهایی منعقد نشده؛ با این حال، عملیات آواربرداری و تخریب قطعات بتنی و فولادی آسیب‌دیده از بمباران در حال انجام است و خوشبختانه پایه‌های اصلی پل آسیبی ندیده‌اند و تنها دو پایه در قسمت غربی دچار آسیب جزئی شده‌ که قابل ترمیم است و با روش جدید، پروژه با سرعت مطلوب پیش خواهد رفت.

ایزدیار در خصوص سایر پروژه‌های کلان شهر کرج بیان کرد: هدف ما این است تا پایان تابستان، مسیر داخلی بزرگراه شمالی به‌صورت رفت و برگشت تا اتوبان کرج – قزوین زیر بار ترافیک برود و همچنین پل B۱ نیز پس از انعقاد قرارداد و تأمین مالی، در کمتر از یک سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج درباره وضعیت مترو با بیان اینکه موضوع اصلی تامین رام قطار است خاطرنشان کرد: وزیر کشور در بازدید خود وعده اختصاص یک رام از قطارهای خریداری‌شده از چین را به کرج داده بود که تاکنون محقق نشده است. با این وجود، شورا در حال رایزنی با مبادی دیگر مانند شرکت مپنا و واگن‌سازی تهران برای حل این معضل است و ما حداقل به هشت رام قطار نیاز داریم، اما با ورود حتی یک رام جدید نیز می‌توانیم فاصله حرکت قطارها را به کمتر از ۲۰ دقیقه برسانیم.

ایزدیار با اشاره به دستاوردهای اقتصادی مدیریت شهری تصریح کرد: در حوزه بازنگری ساختار اقتصادی، اقداماتی صورت گرفت که نتیجه آن تحقق بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی شهر کرج بود؛ عددی که با ریتم ادوار گذشته، حتی با لحاظ تورم سالانه ۵۰ درصدی نیز به آن دست نمی‌یافتیم و شاید نهایتاً به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسیدیم. این رشد با اصلاحاتی در تبصره ۱۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر عوارض حاصل شد. چالش‌هایی در حوزه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا وجود دارد که هنوز نتوانسته‌ایم اقدامات در شان مردم کرج در خصوص پسماند انجام دهیم.

وی در پایان با اشاره به تغییر ساختار سازمان سرمایه‌گذاری بیان کرد: با مصوبه شورا و پیگیری‌های انجام شده، این سازمان به شرکت تبدیل می‌شود که دست شهرداری را در حوزه‌های اقتصادی بازتر خواهد کرد. علی‌رغم شرایط اقتصادی یک سال اخیر به ویژه جنگ ، بیش از ۱۰ پروژه جذاب از سوی شورا مصوب شده است که دو پروژه آن فراخوان و منجر به قرارداد شده است. پروژه مجتمع تجاری-تفریحی ایران‌زمین که سال‌ها بلاتکلیف بود، تعیین تکلیف شده و سهم شهرداری برای واگذاری به صورت اجاره ماهیانه در سامانه ستاد قرار گرفته است و همچنین قرارداد مجموعه‌های ورزشی فوتبال و تنیس نیز منعقد شده و پروژه‌های مسکونی و اداری-تجاری متعددی نیز در آستانه فراخوان عمومی قرار دارند.