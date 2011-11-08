14 هزار دختر در کرمانشاه تحت طرح توانمندسازی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین بهادری با بیان اینکه این طرح با حمایت نهاد ریاست جمهوری در همه روستاهای سراسر کشور در حال اجراست، گفت: برای اجرای این طرح در استان کرمانشاه، 130 میلیون ریال اعتبار ملی تخصیص یافته است.

بهادری در ادامه به راه اندازی بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی ویژه بانوان در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این بنیاد نزدیک به چهار ماه است در مرکز استان راه اندازی شده و هم اکنون یک هزار و 300 نفر در آن ثبت نام کرده اند.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری کرمانشاه، با تاکید بر اینکه در آینده ای نزدیک دفاتر این بنیاد در سطح شهرستانهای استان نیز راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: با ثبت نام در این بنیاد، زنان و دختران جویای کار طرحهای کارآفرینی خود را ارایه می دهند و پس از بررسی و پذیرش طرح آنها توسط بنیاد، در راستای کارآفرینی به آنها کمک می شود.

بهادری اجرای برنامه های آموزشی برای بانوان در سطح استان را از دیگر اقداماتی بیان کرد که برای ارتقای جایگاه والای این قشر در حال انجام است و گفت: در قالب این برنامه نحوه ارتباط موثر و راههای کاهش آمار طلاق به خانواده ها ارایه می شود.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای خوبی در راستای اعطای مسکن مهر به زنان سرپرست خانوار در استان انجام شده، افزود: این مهم نشان از توجه ویژه دولت به بانوان سرپرست خانوار است.

بهادری تاکید کرد: همچنین در سال 89، 20 میلیارد ریال به زنان آموزش دیده روستایی استان تخصیص یافت که از این رقم 18 مییارد ریال آن جذب گردید و دو میلیارد ریال دیگر آن هم اکنون در حال جذب است.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری کرمانشاه همچنین از راه اندازی سامانه ساماندهی شبکه دختران جوان در استان خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه، دختران جوان در رشته های مورد علاقه خود ثبت نام کرده و در آن رشته آموزشهای لازم را خواهند دید و پس از آن بصورت توانمند به بازار کار معرفی می شوند.

بهادری گفت: خوشبختانه پس از انقلاب، زن جایگاه اصلی خود را در جامعه پیدا کرده و از نگاه ابرازی به این جنس خودداری شده است تا جاییکه برخی از افراد این قشر عهده دار مسوولیتهای کلان کشوری شدند.

وی تصریح کرد: در استان کرمانشاه نیز توجه ویژه ای به زنان و دختران معطوف شده و برنامه های خاصی در راستای نیل به جایگاه واقعی بانوان استان انجام شده که اقدامات ذکر شده از جمله این برنامه هاست.

بهادری در پایان تضمین آینده کشور را مرهون توجه ویژه به دختران و زنان کشور دانست و تعداد این قشر در استان کرمانشاه را 922 هزار و 60 نفر ، یعنی نیمی از جمعیت این استان بیان کرد.