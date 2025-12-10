پیام مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت گرامیداشت مقام مادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، به مناسبت گرامیداشت مقام زن و روز مادر، پیامی صادر کرد.

در متن پیام آمده است:

زندگی با همه بالا و پایین‌هایش می‌گذرد و قصه‌های متفاوتی را برای ما آدم‌ها می‌سازد، از روزگاری که به دنیا آمدیم و اولین آغوش گرم را از مادر گرفتیم، تا روزی که در اجتماع مدرسه وارد شدیم و به کتاب دفتر و معلم سلام کردیم؛ لقمه‌های مادر، سختی‌های درس و مدرسه را شست و برد توی طاقچه خاطراتمان. در ادامه مسیر، هیاهوی نوجوانی را در دامن گل دار مادر خواباندیم تا آرام گیرد و جوانی و آغاز عشق را با دعای مادر شروع کردیم و اکنون با همه فراز و نشیب‌های زندگی، همچنان ادامه می‌دهیم به امید دیدن روی یک زن و خوردن چای در خانه مادر. اینها همه قصه ما آدم‌هاست که قهرمان داستانش یک زن بوده و بس و مادری که شاید باشد یا نباشد اما دعایش همیشه هست.

بانوان عزیز شرکت ارتباطات زیرساخت خدا را شکر می‌کنم که در کنار شما خوبان متخصص و متعهد، مشغول انجام وظیفه هستم و در این مدت، هرچه از شما دیده‌ام، مهر بوده است، انسان‌هایی سخت کوش، امیدوار، دقیق، ریزبین و قابل ستایش.

امیدوارم همواره سبک زندگی شما در مسیر رشد، همچون خانم فاطمه زهرا (س)، بر مبنای شجاعت، صبر و عشق باشد و سلامتی و شادی، هدیه الهی برای شما.

بهزاد اکبری