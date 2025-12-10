۷۳۹ طرح متقاضی تسهیلات در زنجان از محل تبصره ۱۸ به بانک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسملو گفت: ۷۳۹ طرح متقاضی تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به بانک‌های عامل توسط کمیته استانی تسهیلات تکلیفی و تلفیقی قوانین بودجه سنواتی معرفی شدند که از این تعداد ۴۰۵ طرح با مبلغ ۸,۲۲۸ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد از تسهیلات تخصیصی از منابع مذکور در استان جذب و پرداخت شده است.

قاسملو افزود: اعتبار تخصیصی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به موسسات عامل ۱,۰۲۳ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۲۳ میلیارد تومان، در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به ۴۰۵ طرح در استان پرداخت شده است.

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در چهاردهمین جلسه کمیته استانی عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت.

قاسملو درباره نحوه پرداخت این تسهیلات، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی در معرفی متقاضیان تسهیلات موضوع سند آمایش سرزمین استان، تکمیل زنجیره ارزش را در دستور کار خود قرار دهند که این امر تأثیر بسزایی در رشد و توسعه استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط شامل جهاد کشاورزی، صمت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه روستایی، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف هستند دو برابر سهمیه ابلاغی و پرداخت تسهیلات بر اساس کلیه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸، برنامه مصوب کارگروه ملی و شیوه‌نامه اجرایی را در فرایند معرفی رعایت کنند.