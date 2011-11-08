راه و ترابری البرز مقام دوم کشوری در کاهش سوانح را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره راه و ترابری استان البرز، دومین اداره برتر کشور در زمینه کاهش سوانح و رانندگی شناخته و معرفی شد.



به دنبال برتر شناخته شدن راه و ترابری البرز در این زمینه، این اداره کل مورد تقدیر قرار گرفت و تقدیرنامه دریافت کرده است.

در این زمینه، وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مدیران کل راه و مسکن، ضمن تقدیر از زحمات مدیر کل راه استان البرز، این اداره کل را به عنوان دومین اداره برتر در برقراری امنیت و آسایش و کاهش نسبی سوانح رانندگی اعلام کرد.

در این جلسه با اهدای لوح تقدیر، از مدیران کل ادارات برتر از جمله رضوی مدیر کل راه و ترابری استان البرز تقدیر شده است.

در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: بدینوسیله از زحمات شبانه روزی جنابعالی و مجموعه وهمکاران محترمتان در آن اداره کل که در سه ماهه دوم سال 1390 موجب کاهش سوانح رانندگی را فراهم کرده است، تقدیر و تشکر می شود.

در ادامه این تقدیرنامه آمده است: امید است در سایه عنایات حق تعالی در استمرار خدمت رسانی مطلوب به هم وطنان موفق و پیروز باشید.

