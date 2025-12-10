به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش وفاق برای سرمایه گذاری در سالن جلسات استانداری سمنان با اشاره به بروز حوادث کارگری به خصوص در حوزه معادن بیان کرد: اصلاح آئین نامه مشاغل سخت یکی از مسائلی بود که پیگیری آن را در دستور کار قرار دائم.

وی با بیان اینکه اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و درج مطالبات مردم در آن، در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد، افزود: تاکید ما بر این است که باید محیط کار به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب را برای کارگران داشته باشد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کابینه چهاردهم ارتقای حفاظت فنی و ایمنی محل کار را یکی از مهمترین مسائل این آئین نامه دانست و تاکید کرد: آموزش با تمرکز بر مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای از دیگر مسائلی است که در این زمینه مطرح شده است.

میدری در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه ساخت مسکن کارگری از جمله دیگر موضوعاتی است که در وزارت تعاون مورد پیگیری قرار دارد، ابراز کرد: در استان سمنان به واسطه جمعیت عظیم کارگری و وجود صنایع متعدد، ساخت مسکن کارگری و سازمانی باید بیشتر مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کارآفرینان و صاحبان مشاغل و حرف می‌توانند شرکت تعاونی مسکن کارگران خود را ایجاد نمایند، ابراز کرد: در این صورت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متعهد می‌شود که زمین مورد نیاز مساکن کارگری را تأمین نماید.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه صحبت‌های خود از اجرای طرح همنوا در کشور خبر داد و گفت: طی تفاهم نامه‌ای که وزارت تعاون با فنی و حرفه‌ای داشته، شاهد اجرای طرح همنوا هستیم که در روزهای خاص کارگاه‌های تولیدی در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت تا بتوانند دانش آموزان را در محیط واقعی کار آموزش دهند.