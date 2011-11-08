به گزارش خبرنگار مهر، احمد عفتان قبل از ظهر سه‌شنبه در مراسم گردهمایی مسئولان نمایندگی ولی فقیه در اداره‌های کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در سالن اجتماعات خانه معلم قم برگزار شد، گفت: پروژه‌های آبخیزداری در کاهش بحران خشکسالی موثرند و باید به این امر توجه بیشتری شود.



وی با اشاره به اقلیم خشک و فرا خشک قم افزود: امروزه خشکسالی دیگر یک پدیده غیر مترقبه نیست و اجرای پروژه‌های آبخیزداری می‌تواند در کاهش خشکسالی موثر باشد.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم، تقویت پوشش گیاهی، تعدیل دما و تولید علوفه را از مزایای اجرای پروژه‌های آبخیزداری برشمرد.



وی جلوگیری از سیلاب و تقویت سفره‌های زیرزمینی را از دیگر فواید اجرای عملیات آبخیزداری عنوان کرد.

