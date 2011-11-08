به گزارش خبرنگار مهر، احمد عفتان قبل از ظهر سهشنبه در مراسم گردهمایی مسئولان نمایندگی ولی فقیه در ادارههای کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در سالن اجتماعات خانه معلم قم برگزار شد، گفت: پروژههای آبخیزداری در کاهش بحران خشکسالی موثرند و باید به این امر توجه بیشتری شود.
وی با اشاره به اقلیم خشک و فرا خشک قم افزود: امروزه خشکسالی دیگر یک پدیده غیر مترقبه نیست و اجرای پروژههای آبخیزداری میتواند در کاهش خشکسالی موثر باشد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم، تقویت پوشش گیاهی، تعدیل دما و تولید علوفه را از مزایای اجرای پروژههای آبخیزداری برشمرد.
وی جلوگیری از سیلاب و تقویت سفرههای زیرزمینی را از دیگر فواید اجرای عملیات آبخیزداری عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به شرایط آب و هوایی خشک قم بر توجه بیشتر به اجرای پروژههای آبخیزداری در این استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد عفتان قبل از ظهر سهشنبه در مراسم گردهمایی مسئولان نمایندگی ولی فقیه در ادارههای کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در سالن اجتماعات خانه معلم قم برگزار شد، گفت: پروژههای آبخیزداری در کاهش بحران خشکسالی موثرند و باید به این امر توجه بیشتری شود.
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