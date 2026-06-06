به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران در راستای حمایت از محیطزیست بیش از ۱۳۰۰ میلیارد ریال در حوزه آبخیزداری هزینه کرده است.
بر اساس این گزارش، این اعتبار در راستای حفاظت از محیطزیست و از طریق مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافته است.
شرکت ملی نفت ایران پروژههای متفاوتی را در بخشهایی همچون حفاظت از گونههای جانوری و گیاهی در بخش محیطزیست، اجرای طرحهای آبخیزداری، توسعه پوشش گیاهی و مقابله با گرد و غبار دنبال میکند که این اقدامها گامی مؤثر در حفظ محیطزیست مناطق نفتخیز به شمار میروند.
از جمله اقدامهای انجامشده در این زمینه میتوان به تأمین ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار بهمنظور حفاظت، پایش و احیای تالابها و رودخانههای استان چهارمحال و بختیاری، تکمیل و تجهیز ساختمان مرکز تحقیقات، تجهیزات حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه، تأمین تجهیزات یگان حفاظت محیطزیست این استان و همچنین تأمین بودجه برای تکمیل و تجهیز موزه تاریخ طبیعی محیطزیست اشاره کرد.
همچنین، ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث ۲ پد هلیکوپتری در ارتفاعات کوه خامی شهرستان گچساران برای تسهیل مقابله با آتشسوزیها و بلایای طبیعی و حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری منطقه حفاظتشده محیطزیست در سطح ۳۶ هزار هکتار در استان کهگیلویه و بویراحمد هزینه شده است. در کنار آن نیز اعتبار ۵ میلیارد ریالی برای حفاظت از حیات وحش منطقه حفاظتشده کوه بیرمی در استان بوشهر و در ۲۵ هزار هکتار تخصیص داده شده است.
اجرای طرحهای آبخیزداری از دیگر حوزههایی است که شرکت ملی نفت ایران در آن نقش فعالی داشته است. در این زمینه، ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای بندهای سنگی ملاتی، بندسار و کشبند در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان اختصاص یافته است. این طرحها با هدف کنترل سیلاب، ذخیرهسازی سالانه بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب آب و تأمین آب شرب، کشاورزی و دامداری اجرا شدهاند. همچنین در استان بوشهر، بیش از ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث بیش از ۲۰۰ بند سنگی ملاتی در شهرستانهای جم و دشتی هزینه شده است. این پروژهها با هدف کنترل سیلاب، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و بهبود وضعیت چاهها و قنوات اجرا شدهاند.
مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز در حوزه توسعه پوشش گیاهی و مقابله با گرد و غبار نیز اقدامهای متعددی را در دستور کار داشته است. در این زمینه، ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه مدیریت هرزآب در یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستانهای ماهشهر و هندیجان، خرید حدود ۳ میلیون اصله نهال، حفاظت از ۵۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی؛ همچنین نهالکاری و نگهداری از عرصههای جنگلکاریشده در سطح ۲ هزار هکتار در شهرستانهای آغاجاری، رامهرمز، شوش و حمیدیه اختصاص یافته است.
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