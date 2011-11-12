کوچ عشایر به مناطق قشلاقی استان بوشهر آغاز شد

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج هزار و 200 خانوار عشایری با 30 هزار نفر جمعیت و 800 هزار رأس دام از آبان تا هشت ماه دیگر در مناطق قشلاقی استان چادر می زنند تا ضمن فراهم کردن آب و علوفه برای دامهای خود از زمستانهای سرد مناطق سردسیر کشور در امان باشند .

وی افزود: عشایر در مدت هشت ماه اقامت در استان شش هزار و 500 تن گوشت قرمز، 10هزار تن محصولات دامی، 12 هزار تن محصولات زراعی و باغی و 30 هزار متر مربع انواع دست بافته های عشایری تولید می کنند .

مدیر کل امور عشایر استان بوشهر با بیان اینکه 70 درصد عشایر در دشتستان و بقیه در جم دشتی و دیلم تنگستان و اطراف بوشهر چادر می زنند، گفت: 650 هزار هکتار از مراتع استان برای تعلیف دامهای عشایر اختصاص یافته که پاسخگوی نیاز آنها نیست .

وی خشکسالیهای اخیر مهمترین مشکل پیش روی عشایر کوچ رو استان بوشهر عنوان کرد و گفت: خشکسالیهای پیاپی در استان بوشهر ضمن کاهش منابع آب های زیرزمینی بر پوشش گیاهی منطقه و تولید علوفه مورد نیاز دام های عشایر هم تاثیر نامطلوب برجای گذاشته است .