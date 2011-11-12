کوچ عشایر به مناطق قشلاقی استان بوشهر آغاز شد

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج هزار و 200 خانوار عشایری با 30 هزار نفر جمعیت و 800 هزار رأس دام از آبان تا هشت ماه دیگر در مناطق قشلاقی استان چادر می زنند تا ضمن فراهم کردن آب و علوفه برای دامهای خود از زمستانهای سرد مناطق سردسیر کشور در امان باشند.
وی افزود: عشایر در مدت هشت ماه اقامت در استان شش هزار و 500 تن گوشت قرمز، 10هزار تن محصولات دامی، 12 هزار تن محصولات زراعی و باغی و 30 هزار متر مربع انواع دست بافته های عشایری تولید می کنند.
مدیر کل امور عشایر استان بوشهر با بیان اینکه 70 درصد عشایر در دشتستان و بقیه در جم دشتی و دیلم تنگستان و اطراف بوشهر چادر می زنند، گفت: 650 هزار هکتار از مراتع استان برای تعلیف دامهای عشایر اختصاص یافته که پاسخگوی نیاز آنها نیست.
وی خشکسالیهای اخیر مهمترین مشکل پیش روی عشایر کوچ رو استان بوشهر عنوان کرد و گفت: خشکسالیهای پیاپی در استان بوشهر ضمن کاهش منابع آب های زیرزمینی بر پوشش گیاهی منطقه و تولید علوفه مورد نیاز دام های عشایر هم تاثیر نامطلوب برجای گذاشته است.
مدیرکل امور عشایری استان یادآور شد: عشایر خرداد سال آینده مناطق قشلاقی استان بوشهر را به طرف ییلاقهای کشور ترک می کنند.
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