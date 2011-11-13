دکتر محمود نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آنفلوانزا یک عفونت حاد ویروسی دستگاه تنفسی است که در صورت سالم و فعال بودن سیستم ایمنی فرد مبتلا، عوارض بیماری بعد از چند روز کم شده و بهبودی کامل حاصل می شود.

وی گفت: در افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و نقص ایمنی و در موارد همه گیری، عوارض آنفلوانزا شدیدتر و مرگ و میر بیشتری به دنبال دارد.

نبوی، آبریزش از بینی و چشم،‌ اسهال، حالت تهوع و درد در نواحی گلو و شکم را از دیگر علائم آنفلوانزا برشمرد و افزود: موارد خفیف آنفلوانزا بیشتر موارد شبیه سرماخوردگی بروز می کند ولی این دو بیماری با یکدیگر متفاوت است. افراد باید با مشاهده این علائم به پزشک متخصص مراجعه کرده و واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در خصوص انتقال این بیماری گفت:‌ ویروس مولد آنفلوانزا از طریق ترشحات تنفسی (حلق و بینی) در طی سرفه و عطسه انتقال می یابد و این ویروس علاوه بر انسان، پرندگان و حیوانات دیگر را نیز مبتلا می کند.

وی رعایت بهداشت فردی و عمومی را از موارد جلوگیری از انتشار ویروس آنفلوانزا برشمرد و گفت:‌ شستشوی مرتب دست و صورت با آب و صابون به ویژه پس از برخورد با فرد بیمار، پوشاندن دهان و صورت هنگام سرفه و عطسه، اجتناب از تماس با دیگران هنگام بیماری و استراحت و نوشیدن مایعات گرم به میزان کافی هنگام بیماری می تواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند.