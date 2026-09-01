حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: تا روز پنجشنبه در مناطق جنوبی و غربی استان، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید همراه با احتمال گردوخاک مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در نیمه شمالی استان بهویژه ارتفاعات بالادست نیز گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.
خورشیدی خاطرنشان کرد: از سهشنبه تا جمعه، دمای هوا بهطور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس در سطح استان تهران کاهش خواهد یافت.
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