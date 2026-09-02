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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۲

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم:

عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها ادامه خواهد داشت

عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها ادامه خواهد داشت

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) تاکید کرد: عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) هشدار داد: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری کند بایستی عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

متن کامل اظهارات سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به این شرح است:

«ارتش تروریست و کودک کش آمریکا به دنبال ناکامی های پی در پی در جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی و شکست از مردم همیشه در صحنه و مقاوم کشور عزیزمان، برخی از نقاط نظامی و غیرنظامی را در مناطق جنوبی ایران مورد تجاوز وحشیانه هوایی و بمباران قرار داد و تعدادی از مردم بی گناه را نیز به خاک و خون کشید.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت ها و اقدامات تروریستی، با سرعت و پرقدرت پایگاه های آمریکای جنایتکار را در منطقه مورد هجوم مقتدرانه موشکی و پهپادی قرار دادند و در هم کوبیدند که ضمن خسارات سنگین به زیرساخت ها، تاسیسات، تسلیحات و تجهیزات تعداد قابل توجهی از فرماندهان و سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شدند.

این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت.

هشدار می دهیم تداوم شرارت آمریکایی ها در منطقه با پاسخ های سنگین تر، گسترده تر و ویرانگر روبرو می گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید بایستی عواقب خطرناک آن را بپذیرد.»

کد مطلب 6934943

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 1
      پاسخ
      برج خلیفه را اول بزنید وپودرش کنید..

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