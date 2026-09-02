انفجارهای شدید در اربیل و سلیمانیه درپی حملات موشکی و پهپادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی اقدامات تجاوزکارانه نیروهای آمریکایی علیه ایران، مواضع نظامی آمریکای متجاوز در شهر اربیل عراق مورد هدف قرار گرفت.

طبق اعلام سپاه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک مرکز تعمیر و نگهداری، انبارهای تجهیزات فنی و سامانه هدایت بالن‌های جاسوسی متعلق به ارتش آمریکا در اربیل را منهدم کردند.

همچنین رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در سلیمانیه عراق خبر دادند.

در همین حال، خبرگزاری بحرین مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، پهپادهای ایرانی را بر فراز سر این کشور، رهگیری و منهدم کردند.