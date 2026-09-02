به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت با ۴.۱۶ دلار (۴.۶ درصد) افزایش یافت و به ۹۴.۶۵ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وسترن تگزاس (WTI) با ۴.۴۶ دلار (۵.۲ درصد) افزایش، در سطح ۹۰.۲۲ دلار تثبیت شد.

این تنش‌ها باعث شد قیمت نفت خام برنت با افزایشی ۴.۶ درصدی، به سطح ۹۴ دلار برسد و قیمت گاز در بازارهای اروپایی نیز به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۲۳ دست یابد.

این امر نگرانی‌ها از اختلال در جریان انرژی از طریق تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های نفت و گاز طبیعی مایع در جهان را تجدید کرده است.

در بازار گاز، قراردادهای آتی هلند (مرجع بازار اروپا) با ۵.۹ درصد افزایش به ۷۳.۹۵ یورو در هر مگاوات ساعت رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ است.

این حملات آمریکا باعث نگرانی از اختلال در صادرات گاز مایع خلیج فارس، درست در زمان آماده‌سازی اروپا برای فصل زمستان شده است. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز مایع در سال ۲۰۲۴ از تنگه هرمز عبور می‌کند.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهایش از ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا، اهدافی متعلق به سپاه پاسداران را در داخل ایران هدف قرار داده‌اند.

در پاسخ به این تجاوز، سپاه پاسداران اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن هدف موشک های بالستیک قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند.