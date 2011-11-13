به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "پیدا و پنهان" به کارگردانی حجت قاسم‌زاده اصل و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی طی 25 جلسه در تهران و در لوکیشن‌های مختلف از جمله بیمارستان، کتابفروشی، پادگان، خانه و خیابان‌های تهران انجام گرفته است.

این فیلم داستان یک روز از زندگی زنی میانسال است با تمام دغدغه‌های میانسالی. مریم مادری است باتمام دل مشغولی‌های یک مادر برای اداره خانواده‌اش که...

پریوش نظریه، شبنم مقدمی، سید مهرداد ضیایی، رضا آحادی، شبنم معززی، افشین سنگ‌چاپ، مهدی صباغی، شیوا خسرومهر، محسن سلیمانی، منوچهر علیپور پرستو مقدم، شیرین اسماعیلی و حسین فرضی‌زاده در این فیلم تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"پیدا و پنهان" که تمی شاعرانه و رئال دارد در گروه فیلم و نمایش شبکه چهارم سیما تهیه و تولید شده و سه شنبه شب ساعت 20:30 از شبکه پخش خواهد شد.