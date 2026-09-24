ظرفیت تولید برق خورشیدی آذربایجان غربی امسال به ۱۵۰ مگاوات می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی روز پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی بوکان اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام‌شده، کمتر از نیم درصد از عرصه‌های منابع طبیعی آذربایجان غربی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، بنابراین نبود زمین نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای ممانعت از سرمایه‌گذاری باشد.

وی ادامه داد: در بخش تامین برق نیز تولید برق استان در حال حاضر بیش از میزان مصرف است و علاوه بر آن، با اجرای طرح‌های جدید، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا پایان سال به ۱۵۰ مگاوات خواهد رسید.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان افزود: مجموع مصرف آب شرب و صنعتی استان کمتر از یک درصد منابع آبی موجود است و از این رو، در تامین آب مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز کمبودی وجود ندارد.

رحمانی تاکید کرد: آذربایجان غربی از نظر برخورداری از منابع خدادادی و موقعیت جغرافیایی در زمره پنج استان برتر کشور قرار دارد، اما از نظر شاخص‌های توسعه و برخورداری در رتبه‌های پایینی قرار گرفته که این وضعیت با ظرفیت‌های استان همخوانی ندارد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه مدیران به مقوله سرمایه‌گذاری گفت: برای ارتقای تنها یک دهم درصد از شاخص‌های برخورداری استان، حدود ۴۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز است و تحقق این هدف مستلزم حمایت و همراهی همه دستگاه‌ها با تمام سرمایه‌گذاران است.

جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با مشوق‌های قانونی افزایش یابد

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی باید مشوق‌های قانونی و زمینه‌های لازم برای حضور و فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

قسیم عثمانی اظهار کرد: ایجاد اشتغال از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید رونق گیرد تا ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه اشتغال و تأمین امنیت در منطقه نیز فراهم شود.

وی افزود: دولت در شرایط فعلی توان سرمایه‌گذاری گسترده ندارد و حتی در برخی موارد امکان ورود مستقیم به عرصه سرمایه‌گذاری را نیز ندارد، بنابراین باید مسیر حضور و فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش تسهیل شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران در مناطق مرزی و محروم باید از طریق قانون، مشوق‌ها و جذابیت‌های لازم ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران به حضور و فعالیت در این مناطق گرایش پیدا کنند.

عثمانی یادآور شد: فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق مرزی می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های این مناطق منجر شود.

فرماندار بوکان هم در این جلسه گفت: این شهرستان از نظر تعداد واحدهای صنعتی در شمار مناطق صنعتی آذربایجان‌غربی قرار دارد و برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری نیازمند توجه ویژه است.

ناحیه صنعتی در بوکان ایجاد شود

خشایار صنعتی اظهار کرد: ایجاد ناحیه صنعتی و توسعه شهرک صنعتی بوکان در کنار تسهیل روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرستان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی بوکان افزود: هم‌اکنون ۲۴۹ واحد صنعتی در این شهرستان در حال احداث است که از این لحاظ، بوکان رتبه دوم آذربایجان‌غربی را به خود اختصاص داده است.

فرماندار بوکان ادامه داد: افزایش زیرساخت‌های صنعتی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران می‌تواند به تکمیل طرح‌های در دست اجرا، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت بخش تولید در شهرستان و استان منجر شود.