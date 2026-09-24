به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: انفجار در یک چاه واقع در باغ‌ویلایی در شاهنامه ۱۸، منجر به فوت یک جوان ۲۷ ساله و مصدومیت و سوختگی یک مرد ۴۰ ساله شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: این حادثه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳۶ و ۵۰ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۴۰ ساله (صاحب باغ) دچار سوختگی شد که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل گردید. همچنین یک جوان ۲۷ ساله که به عنوان مقنی یا پیمانکار در محل حضور داشت، در داخل چاه دچار حادثه شده و با تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داد.

فرخنده تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان با استفاده از دستگاه مکنده، ابتدا گاز موجود در چاه را تخلیه کردند و سپس با استفاده از دستگاه گازسنج، از ایمن بودن محیط اطمینان حاصل کردند. پس از آن، نیروهای عملیاتی با دستگاه تنفسی وارد چاه شدند و فرد مورد نظر را به بیرون انتقال دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است و خوشبختانه با تلاش همکاران، از بروز خطرات ثانویه و گسترش حادثه جلوگیری به عمل آمد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این جوان، از شهروندان خواست از هرگونه اقدام خودسرانه در زمینه حفاری، لوله‌کشی و دستکاری در خطوط گاز و تأسیسات زیرزمینی خودداری کنند و هرگونه عملیات مرتبط با گاز را تنها به افراد متخصص و دارای مجوز بسپارند تا شاهد چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری نباشیم.