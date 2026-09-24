به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، چند هفته پیش از ورود به انتخابات سرنوشت‌ساز و اندکی پیش از ایراد سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در روز پنج‌شنبه، با سطوح جدید و بی‌سابقه‌ای از انزوای بین‌المللی روبرو است.

این روزنامه شرایط کنونی را برای آینده سیاسی او رژیم صهیونیستی «سرنوشت‌ساز» خواند و تصریح کرد که تا روز چهارشنبه، نتانیاهو برنامه‌ای برای دیدار با دونالد ترامپ در جریان سفرش به نیویورک نداشته است؛ وی قرار است روز پنج‌شنبه وارد نیویورک شود و بدون اقامت شبانه، مستقیماً به سرزمین‌های اشغالی بازگردد.

در همین راستا، جسی واینبرگ، پژوهشگر متخصص در روابط آمریکا و خاورمیانه در مؤسسه مطالعات «امنیت ملی»، به واشنگتن پست گفت: این واقعیت که این سفر صرفاً یک روزه است و اینکه ترامپ با او دیدار نخواهد کرد، وضعیت بغرنجی را که اسرائیل و سران آن در این لحظه در آن گرفتار شده‌اند، تأیید می‌کند.» وی افزود: «اسرائیل خود را در وضعیت خطرناکی می‌بیند.»

«واشنگتن پست» خاطرنشان کرد که این انزوا غافلگیرکننده نیست. مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته شاهد خروج بیش از ۱۰۰ دیپلمات از بیش از ۵۰ کشور از سالن در یک اعتراض شدید و غیرعادی، پس از ورود نتانیاهو بود.

این روزنامه افزود که در ماه‌های اخیر، جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی در میان انتقادات شدید از رفتارش در تجاوز به غزه، به همراه افزایش خشم بین‌المللی نسبت به گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری و اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان اسرائیلی در آنجا، بیش از پیش رو به افول گذاشته است.

در همین رابطه، ۱۲ کشور اروپایی از جمله انگلیس انگلیس، کانادا و فرانسه، در چارچوب اقدامات تنبیهی اعلام کردند که علیه شهرک‌های اسرائیلی تحریم‌هایی اعمال می‌کنند.

این گزارش اشاره کرد که با نزدیک شدن به انتخابات کنست، منتقدان داخلی نتانیاهو، او و تندروهای کابینه‌اش را مسئول تخریب وجهه بین‌المللی رژیم صهیونیستی می‌دانند.

همچنین نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه «پی یو» که در ماه آوریل منتشر شد، نشان داد که ۶۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی نگاهی منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارند و درخواست‌ها در میان قانون‌گذاران آمریکایی برای اعمال تغییرات اساسی در کمک‌های نظامی ارائه شده به آن، رو به افزایش است.

واشنگتن پست افزود که از میان کشورهای اروپایی، اسپانیا و ایتالیا در هفته‌های اول پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دعوت‌ها برای محدود کردن فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را آغاز کردند. تعدادی دیگر از این کشورها، از جمله فرانسه و انگلیس، طی سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.

در سطح فرهنگی نیز تنش‌ها و تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی گسترش یافته است؛ به‌طوری که ایرلند اعلام کرد در اعتراض به مشارکت رژیم صهیونیستی، در مسابقات «یوروویژن»، این مسابقات را تحریم می‌کند. کشورهای هلند، ایسلند، اسلوونی و اسپانیا نیز به تحریم این مسابقه در سال ۲۰۲۶ پیوستند.