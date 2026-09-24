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۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۳

تقویت اقتدار کشور و خدمت صادقانه به مردم وظیفه مسئولان است

تقویت اقتدار کشور و خدمت صادقانه به مردم وظیفه مسئولان است

مهدیشهر- فرماندار مهدیشهر با تاکید به اینکه یاران پای عزت خود ایستاده است، گفت: تقویت اقتدار کشور و خدمت صادقانه به مردم وظیفه مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین جاوید پور شامگاه پنجشنبه در اجتماع شب های اقتدار مهدیشهر با اشاره به سخنرانی مسعود پزشکیان در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت: رئیس‌جمهور در این تریبون بین‌المللی، ابعاد مختلف حوادث اخیر کشور و واقعیت‌های مربوط به آن را برای افکار عمومی جهان تشریح کرد.

وی ادامه داد : اشاره رئیس‌جمهور به شهادت رهبر معظم انقلاب، شهدای مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد و همچنین جمعی از فرماندهان و سرداران، دانشمندان و نخبگان علمی، مسئولان لشکری و کشوری، زنان، کودکان و دیگر مردم بی‌گناه ایران، بخشی از واقعیت‌هایی که در این سخنرانی مورد توجه قرار گرفت.

فرماندار مهدیشهر با بیان اینکه این سخنان بر ایستادگی ایران در برابر تهدید و زورگویی تأکید داشت، اضافه کرد: دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور و حق ایران برای برخورداری از عزت و پیشرفت از محورهای مهم این سخنرانی بود.

جاویدپور ادامه داد: در کنار تأکید بر دفاع از حقوق ملت ایران، مطرح شدن موضوع گفتگو و مذاکره در شرایط برابر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر دفاع از حقوق خود، گفت‌وگو و منطق را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه مسئولان و مردم، تقویت اقتدار کشور و خدمت صادقانه به مردم است و باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و روحیه ایستادگی، مسیر پیشرفت ایران تداوم یابد.

کد مطلب 6957641

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