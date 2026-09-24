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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

خشم نتانیاهو از سخنرانی برای صندلی‌های خالی+ فیلم و عکس

خشم نتانیاهو از سخنرانی برای صندلی‌های خالی+ فیلم و عکس

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، در حالی که از خروج کشورهای مختلف از سالن در هنگام سخنرانی خود خشمگین بود، دیگر کشورها را مورد توهین قرار داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که در ابتدای سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خروج گسترده نمایندگان کشورها از سالن مواجه شده بود، با توهین به نمایندگان کشورهای باقی مانده گفت: اگر هنوز ترسوهای دیگری در سالن هستند که آن را ترک نکرده‌اند، از آن‌ها می‌خواهم خارج شوند.

حاضران در صحن سازمان ملل، همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو آن را ترک کرده و برخی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را هوو کردند. ریاست مجمع عمومی از حاضران خواست که آرامش و سکوت را حفظ کنند.

نتانیاهو با تکرار ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران را تصمیم خود دانست، این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی شده که او این کار را انجام داده است. ادعای هر دوی این افراد در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سلامت تاسیسات اتمی ایران اذعان دارد و طرف های مذکور همچنان به اعمال فشار بر تهران برای توقف فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه می‌دهند.

خشم نتانیاهو از سخنرانی برای صندلی‌های خالی+ فیلم و عکس

هیئت ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در ابتکاری جالب تصویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را روی میز خود در اجلاس قرار داده بود که ثمره تلاش های ایشان، خفت و تحقیر رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر را به دنبال داشته است.

خشم نتانیاهو از سخنرانی برای صندلی‌های خالی+ فیلم و عکس

نتانیاهو در ادامه دروغ پردازی‌های خود، ابو محمد الجولانی رئیس رژیم خودخوانده سوریه را خطاب قرار داده و مدعی شد که یهودیان از زمان موسی در جولان حضور داشته‌اند.

وی با طرح این ادعا که اسرائیل در ۷ جبهه مبارزه می‌کند، بدون اشاره به تجاوز طلبی‌ها و جنایات خود در تمامی این جبهه‌ها، مدعی شد که برای بقای «دولت یهودی» و «حق آن برای موجودیت» مبارزه می‌کند.

خشم نتانیاهو از سخنرانی برای صندلی‌های خالی+ فیلم و عکس

نتانیاهو با اعلام اینکه «تل‌آویو چاره‌ای جز پیروزی ندارد»، خشونت و تروریسم شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری علیه فلسطینیان را دفاع از خود نامید و مدعی شد که رسانه‌های جهان این مسئله را «خشونت» می‌نامند!

نتانیاهو، دونالد ترامپ را بزرگترین شریک رژیم صهیونیستی خواند و مدعی شد که وی با جسارت در برابر خطری که ژیم صهیونیستی و تمام دنیا را تهدید می‌کرد، ایستاد.

وی با نمایش دستگاه پیجر در صحن سازمان ملل گفت که رژیم صهیونیستی با این دستگاه‌های بمب‌گذاری شده، صدها نفر از نیروهای حزب الله و شهروندان لبنان را ترور و یا نقض عضو کرد.

خشم نتانیاهو از سخنرانی برای صندلی‌های خالی+ فیلم و عکس

کد مطلب 6957679

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    نظرات

    • علی پور IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      13 3
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      مردم دنیا باید قاتلان یهود و امثال ترامپ قاتل را محاکمه و تحریم و منزوی کنند.
    • گردانی IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      7 2
      پاسخ
      وجدان سازمان های بین المللی در برابر قتل عام در خاورمیانه کی بیدار می شود.؟؟ قانون حمایت از مظلوم کجاست ؟؟ ستم و بی عدالتی دفاع از جنایت اسرائیل تا کی ادامه دارد .؟؟!!
    • علیرضا IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      7 3
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      امثال نتانیاهو اونقدرپست ورذل وبی غیرت هستندکه نمیتونن درک کنند مردم جهان ازشون نفرت دارند.قطعا دنیا جای خیلی بهتری بود اگه دوموجودکثیف وشیطانی مثل نتانیاهو وترامپ وجودنداشتنداین دوموجودپلیدوروانی بایدهرچه زودترنابودبشن درغیراینصورت دنیاروبه نابودی خواهندکشیدلعنت برنطفه کثیف ترامپ ونتانیاهو.لعنت برسازمان حقوق بشرکه جرات مقابله بااین دوموجودانگل رونداره
    • بابک IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      8 1
      پاسخ
      همه سازمانهای بین المللی از خودشون هستن و زیر نفوذ لابی یهود همشون هم از خوک زرد و نتانیاهو حمایت می کنن همه این دفتر دستک هم سیاه بازی هست خدا لعنتشون کنه خون آدم به جوش می یاد
    • هم وطن IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      8 0
      پاسخ
      خونخوار زامبی کی به درک واصل میشین نتانیاهو، ترامپ، خون رهبرم بچه های میناب وغیره ... گلوتونو فشار بده جهنم گوارای تنتون آی چقدر از این دوتا بیزارم
    • IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      7 1
      پاسخ
      این بی صفت با نشان دادن پیجر بمب گذاری شده در سازمان ملل در واقع رهبران جهان را تهدید و ترسانده که اگر در مقابل بایستید به همین راحتی شما را جیز هایی که فکر نمی کنید ترور می کنیم او مانند حیوانی که احساس می کنید جانش در خطر و به هر کسیو هر چیزی چنگ و دندان نشان می دهد و زوزه می کشد و سر صدا به راه می اندازد هستش .

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