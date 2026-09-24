به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که در ابتدای سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خروج گسترده نمایندگان کشورها از سالن مواجه شده بود، با توهین به نمایندگان کشورهای باقی مانده گفت: اگر هنوز ترسوهای دیگری در سالن هستند که آن را ترک نکرده‌اند، از آن‌ها می‌خواهم خارج شوند.

حاضران در صحن سازمان ملل، همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو آن را ترک کرده و برخی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را هوو کردند. ریاست مجمع عمومی از حاضران خواست که آرامش و سکوت را حفظ کنند.

نتانیاهو با تکرار ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران را تصمیم خود دانست، این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی شده که او این کار را انجام داده است. ادعای هر دوی این افراد در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سلامت تاسیسات اتمی ایران اذعان دارد و طرف های مذکور همچنان به اعمال فشار بر تهران برای توقف فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه می‌دهند.

هیئت ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در ابتکاری جالب تصویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را روی میز خود در اجلاس قرار داده بود که ثمره تلاش های ایشان، خفت و تحقیر رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر را به دنبال داشته است.

نتانیاهو در ادامه دروغ پردازی‌های خود، ابو محمد الجولانی رئیس رژیم خودخوانده سوریه را خطاب قرار داده و مدعی شد که یهودیان از زمان موسی در جولان حضور داشته‌اند.

وی با طرح این ادعا که اسرائیل در ۷ جبهه مبارزه می‌کند، بدون اشاره به تجاوز طلبی‌ها و جنایات خود در تمامی این جبهه‌ها، مدعی شد که برای بقای «دولت یهودی» و «حق آن برای موجودیت» مبارزه می‌کند.

نتانیاهو با اعلام اینکه «تل‌آویو چاره‌ای جز پیروزی ندارد»، خشونت و تروریسم شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری علیه فلسطینیان را دفاع از خود نامید و مدعی شد که رسانه‌های جهان این مسئله را «خشونت» می‌نامند!

نتانیاهو، دونالد ترامپ را بزرگترین شریک رژیم صهیونیستی خواند و مدعی شد که وی با جسارت در برابر خطری که ژیم صهیونیستی و تمام دنیا را تهدید می‌کرد، ایستاد.

وی با نمایش دستگاه پیجر در صحن سازمان ملل گفت که رژیم صهیونیستی با این دستگاه‌های بمب‌گذاری شده، صدها نفر از نیروهای حزب الله و شهروندان لبنان را ترور و یا نقض عضو کرد.