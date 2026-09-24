افزایش قیمت طلا پنجشنبه ۲ مهر؛ سکه به مرز ۲۴۰ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای داخلی پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ تحت تأثیر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و با وجود افت اونس جهانی، شاهد رشد قیمت‌ها بود و هر گرم طلای ۱۸ عیار بار دیگر به بالای ۲۴ میلیون تومان رسید.

بررسی تابلو معاملاتی اتحادیه طلای تهران نشان می‌دهد که بازار طلای داخلی امروز برخلاف روند اونس جهانی حرکت کرد؛ به‌طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۷۲ هزار و ۶۵۰ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افزایش در شرایطی رخ داده که قیمت اونس جهانی طلا همچنان در محدوده ۴ هزار و ۲۶۰ دلار قرار دارد و دلار نیز با افزایش حدود ۴ هزار تومانی، در بازار آزاد بالاتر از ۲۳۵ هزار تومان معامله می‌شود.

شایان ذکر است اونس جهانی طلا امروز تحت فشار افزایش ارزش دلار و رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، در محدوده ۴ هزار و ۲۶۰ دلار قرار گرفت. انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار بخش خصوصی آمریکا نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده است.

چند مقام فدرال رزرو نیز در روزهای اخیر از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته حمایت کرده و نسبت به تداوم ریسک‌های تورمی هشدار داده‌اند. در همین حال، بازارها احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند؛ رقمی که یک روز قبل حدود ۵۵ درصد بود.

از سوی دیگر، قیمت نفت نیز افزایش یافته است. موضع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، درباره تداوم محدودیت عبور و مرور در تنگه هرمز تا زمان ادامه تحریم‌ها و محاصره آمریکا، در کنار تحولات بازار انرژی، به افزایش قیمت نفت کمک کرده است. افزایش قیمت نفت نیز می‌تواند از مسیر تشدید نگرانی‌های تورمی، بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو اثر بگذارد.

دلار، محرک صعود طلای داخلی

بر اساس این گزارش در بازار داخلی اما عامل تعیین‌کننده امروز نرخ ارز بوده است. دلار در بازار غیررسمی با افزایش حدود ۴ هزار تومانی، وارد محدوده بالاتر از ۲۳۵ هزار تومان شده و همین رشد نرخ ارز توانسته اثر کاهشی افت اونس جهانی را خنثی کند.

به این ترتیب، بازار طلای داخلی امروز نمونه‌ای روشن از اثرگذاری همزمان دو متغیر اصلی قیمت طلا یعنی اونس جهانی و دلار است؛ در حالی که اونس جهانی در حال کاهش است، رشد نرخ ارز در داخل موجب شده قیمت طلای داخلی مسیر صعودی در پیش بگیرد.

طلای ۱۸ عیار دوباره ۲۴ میلیون تومان را پس گرفت

بر اساس آخرین نرخ‌های تابلو اتحادیه طلای تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می‌شود. میانگین قیمت روز گذشته ۲۳ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۴۵۰ تومان بوده که نشان می‌دهد قیمت فعلی ۳۷۲ هزار و ۶۵۰ تومان، معادل حدود ۱.۵۸ درصد، افزایش یافته است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز امروز به ۳۲ میلیون و ۲۳ هزار تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با میانگین ۳۱ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۵۹ تومانی روز گذشته، ۴۹۶ هزار و ۵۴۱ تومان افزایش نشان می‌دهد.

مظنه تهران نیز با افزایش یک میلیون و ۶۱۴ هزار و ۱۱۰ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۱۰۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است.

سکه طرح جدید به ۲۳۹.۵ میلیون تومان رسید

در بازار سکه نیز روند قیمت‌ها صعودی است. سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به میانگین ۲۳۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۸۲۹ تومانی روز گذشته، ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۱۷۱ تومان افزایش یافته است.

سکه طرح قدیم نیز امروز ۲۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. میانگین قیمت این سکه در روز گذشته ۲۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۲۱۹ تومان بوده که افزایش ۳ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۸۱ تومانی را نشان می‌دهد.

نیم‌سکه با قیمت ۱۲۲ میلیون تومان معامله می‌شود و نسبت به میانگین ۱۲۰ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۳۴۲ تومانی روز گذشته، یک میلیون و ۷۴۹ هزار و ۶۵۸ تومان افزایش یافته است.

ربع‌سکه نیز ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به میانگین ۶۳ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۶۳۰ تومانی روز گذشته، ۷۲۶ هزار و ۳۷۰ تومان بیشتر است.

سکه یک‌گرمی با قیمت ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود و نسبت به میانگین روز گذشته تغییر قیمتی نداشته است.

در مجموع، بازار طلای داخلی امروز در شرایطی صعودی شده که اونس جهانی طلا در محدوده ۴ هزار و ۲۶۰ دلار قرار دارد. افزایش نرخ دلار و ورود آن به محدوده بالاتر از ۲۳۵ هزار تومان در بازار آزاد، عامل اصلی تقویت قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بوده و موجب شده طلای ۱۸ عیار بار دیگر سطح ۲۴ میلیون تومان را پس بگیرد.