بیانیه نخست وزیر لبنان درباره دیدار با پزشکیان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نواف سلام نخست وزیر این کشور امروز در نیویورک با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این بیانیه، نخست وزیر لبنان در این دیدار بدون اشاره به تل آویو به عنوان عامل اصلی جنایات صورت گرفته علیه این کشور، گفته است که لبنان هزینه های زیادی را به قیمت ثبات خود پرداخته است و نمی‌خواهد عرصه‌ای برای درگیری‌های منطقه‌ای یا تبادل پیام‌ها باشد.

سلام تصریح کرد که رابطه میان لبنان و ایران تاریخی است و بیروت مشتاق ساختن رابطه‌ای سالم در سطح دولت با دولت است.

نخست‌وزیر لبنان در این دیدار از رئیس جمهور کشورمان خواست تا سفیر جدید خود را در بیروت معرفی کند.

سلام در این دیدار گفت: اولویت ما خروج اسرائیل از سرزمین‌هایمان، توقف تجاوزات و استقرار قدرت دولت و منحصر کردن سلاح در اختیار دولت] است.

دکتر مسعود پزشکیان عصر امروز در حاشیه نشست‌های خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نواف سلام نخست وزیر لبنان دیدار و در خصوص مسائل منطقه‌ای با وی گفتگو کرد.