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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

آیین فراموش شده استقبال از محرم در یاسوج برگزار شد

آیین فراموش شده استقبال از محرم در یاسوج برگزار شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: آیین فراموش شده استقبال از محرم توسط هنرمندان آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی "وار" در روستای "فیروز آباد" یاسوج برگزار شد.

سرپرست این گروه آیینی به خبرنگار مهر گفت: این مراسم به منظور احیای آیین استقبال از محرم که سالهاست در این استان روبه فراموشی رفته، برگزار شد.

رضا رفیعی در خصوص شیوه اجرای این آیین اظهار داشت: مردم روستا در زمان قدیم به علت نبود برق و امکانات صوتی، زنگوله هایی به یک چوب بزرگ می بستند و هرکس به سهم خود پارچه ای از رنگهای قرمز، زرد، مشکی و سبز به آن می بستند و با گذر از کوچه ها روستا، مرثیه سرایی می کردند.

وی بیان کرد: افراد شرکت کننده در این آیین با خواندن اشعاری همچون "ماه محرم اومده شادی رفته غم اومده، این علم از کیست که بی صاحب است این علم از آن بنی هاشم است، شال عزا گردن کنید که محرم اومده خیمه غم به پا کنید که محرم اومده" هم ولایتیهای خود و روستاهای همجوار را از آمدن محرم باخبر می کردند.

رفیعی یادآور شد: این مراسم باهمکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیمای استان برگزار شد.

کد مطلب 1469702

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