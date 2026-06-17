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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴

عزاداری مردم یاسوج در شب سوم محرم

عزاداری مردم یاسوج در شب سوم محرم

یاسوج- عزاداری مردم یاسوج در سومین شب از محرم در خیابان جمهوری اسلامی برگزار شد.

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کد مطلب 6863694

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