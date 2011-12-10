مانور انتخابات در 25 حوزه انتخابی استان همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فتحیان در این خصوص اظهار داشت: این مانور در تمامی حوزه های هفتگانه اصلی و 18حوزه فرعی انتخابات استان همدان برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مانور روند اجرای آزمایشی انتخابات شامل مراحل مختلف از ثبت نام تا شمارش آراء را در بر خواهد داشت.

فتحیان ثبت نام از داوطلبان، ثبت صورتجلسات، ارسال نامه ها، ثبت اسامی معتمدین، ثبت صورتجلسه شعب و تجمیع آراء از طریق شبکه را از مراحل فرایند انتخابات عنوان کرد.

وی افزود: مانور روزهای شنبه و یکشنبه همزمان با سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور و ستاد استانی رصد خواهد شد.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان همدان همچنین یادآور شد: بر اساس جدول زمانبندی برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، روزهای 16 و 17 آذرماه با حضور تمامی بخشداران و ‌کارشناسان انتخابات و IT فرمانداری ها و بخشداری های استان همدان، مرحله آموزش جامع سامانه انتخابات در استانداری همدان برگزار شد.

فتحیان افزود: این دوره آموزشی با همکاری کمیته فناوری و اطلاعات استانداری همدان برگزار شد.

وی گفت: در این دوره کارشناسان به صورت عملی و با اتصال به شبکه رایانه ای انتخابات، ضمن آموزش مراحل 24 گانه فرایند انتخابات، نواقص و اشکالات احتمالی را نیز برطرف کردند.