300 مورد بازرسی از واحدهای صنفی سرپل ذهاب انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو گفت: با تعامل خوبی که بین ادارات شهرستان وجود دارد، جلسات تنظیم بازار به صورت منظم برگزار شده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: نظارت دقیق و کنترل قیمتها و برخورد با متخلفین در اولویت ستاد تنظیم بازار شهرستان سرپل ذهاب است.

پیرو تصریح کرد: سیاست دولت در بحث کنترل قیمتها در هدفمندی یارانه ها بسیار ستودنی است.

فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به اینکه نظارت به عنوان یک شرط اساسی باید همراه با اطلاعات دقیق و بروز باشد، افزود: در ماههای آبان و آذر امسال یک هزار و 300 مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان به عمل آمده است.

پیرو در پایان گفت: برای 82 واحد صنفی متخلف پرونده شهرستان سرپل ذهاب به ارزش 60 میلیون ریال تشکیل شده که از مجموع این پرونده ها، 57 پرونده گرانفروشی بوده است.