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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۴

وضعیت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ واریز طی دو ماه

وضعیت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ واریز طی دو ماه

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، هنوز معوقات حقوق اردیبهشت ۱۴۰۵ را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین ماه از نیمه دوم سال هم به نیمه رسید، اما خبری از پرداخت معوقات اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی نشد.

شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر معوقات اردیبهشت را همان زمان دریافت کرده و با مبلغ آن خرید کرده بودند، الان چند برابر قیمت خرید کالا، سود برده بودند. در حالی که اگر امروز بخواهند معوقات اردیبهشت را دریافت کنند، قطعا شرایط برای خرید کالا، به مراتب وخیم تر از چند ماه قبل است و قدرت خرید، پایین آمده است.

این در حالی است که شرایط معیشت افراد بازنشسته و مستمری بگیر، سخت تر از افراد شاغل است.

متاسفانه سازمان تأمین‌اجتماعی بدون توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و مشکلاتی که قشر بازنشسته و مستمری‌بگیر جامعه دارند، هنوز نتوانسته یک ماه معوقه حقوق اردیبهشت را پرداخت کند.

در تازه‌ترین واکنش مسئولان مربوطه، احمد میدری، وزیر رفاه گفته است که معوقات اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در مهر و آبان پرداخت خواهیم کرد.

وی عنوان داشته است؛ یک گروه در مهر و گروه دیگری نیز در آبان، معوقات اردیبهشت را دریافت خواهند کرد.

به نظر می رسد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی باید همچنان منتظر چندرغاز معوقه حقوق اردیبهشت ماه خود باشند.

کد مطلب 6966913
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      28 1
      پاسخ
      آقای رئیس برای یک بار هم شده برای پرداخت معوقات از حرف اخر شروع کنید
      • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        25 1
        این چه تفکری است باید برای همه بصورت یکجا پرداخت شود اول واخر ندارد
      • DE ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        21 0
        اول وآخر نداره بابا حق مردمو بدید این همه امروز فردا کردن این ماه اون ماه کردن کم بد بختی داریم یعنی تامین اجتماعی یک روز نمیتونه تمام معوقه همه رو بده
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      21 0
      پاسخ
      حقوق معوقات بازنشستگان بایدزودتر بدهند همه چیز هرروز گرانتر می شود ازدیروز
    • ناشناس IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      31 4
      پاسخ
      لطفا یه بار هم شده حقوق و معوقات بازنشستگان تامین از حرف آخر باشد
    • esi.paknazar1344@gmail.com IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      13 3
      پاسخ
      حتما منظور از مهر و آبان سی مهر و یکم آبان هستش
    • بازنشسته IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      19 0
      پاسخ
      بدید بابا این چندر غاز رو دیگه چی میتونیم بخریم باهاش؟!
      • عارف IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
        10 1
        واقعأ متأسفم همین.
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      11 0
      پاسخ
      سلام ای بابا چه خریدی اقساط وام مانده تازه جریمه واخطار لااقل به بانک ها بگین جریمه دیر کرد وام بازنشسته ها بخشیده شود
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      11 2
      پاسخ
      چرا نباید دولت بدهیش را به سازمان بدهد پرداخت نکردن بدهی عظیم دولت سازمان را به مرز ورشکستگی کشانده و زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده این شرایط دیگر قابل تحمل نیست باید مسئولان یک فکر اساسی کنند
    • لیلا حیاتی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      20 2
      پاسخ
      سلام واقعا رفتار مسولین وزارت رفاه و تعاون شرم آوره ، نادیده گرفتن مشگلات بازنشستگان و مستمری بگیران تا این حد .......
    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      8 1
      پاسخ
      سلام تورا خدا معوقات بازنشستگان زودتر بدهید مردم پول ندارند ببخشید وسایل گران
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      13 2
      پاسخ
      معوقات یک روزه بده حروف الفبا نمی خواهد توراخدا از ۱۵ بده دستمان خالی شرمنده نکن جلوی بچه ها نوه ها بازنشستگان گناه دارند
    • سید کاظم سعادتیان IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      12 1
      پاسخ
      باسلام به داد مردم برسید خیلی سخت شده زندگی کردن
    • پارسا IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      14 0
      پاسخ
      این چه روش پرداخت مستمری هست !؟ مگه موقع پرداخت حق بیمه به ما گفتن براساس حروف الفبا پرداخت کنیم که الان ‌حقوق رو بر اساس الفبا می دن؟!!!
    • رضا IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      11 0
      پاسخ
      اگر یکسری ازمسئولان بدانند حق الناس یعنی چه و عواقب عدم توجه به آن چطور دامن‌گیر زندگیشان میشود به خدا قسم شب هم خوابشان نمی برد امیدوارم خداوند متعال همگی را هدایت فرماید
      • ناشناس IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        8 1
        امین رب العالمین
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      6 0
      پاسخ
      تازه گفتن پرداخت معوقات اردیبهشت به گروهی در مهر و آبان پرداخت میشود یعنی این قصه سر دراز دارد
    • US ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      6 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب مبلغ حقوق بازنشستگی من رو لطفا اگر نمی‌خواهید حق من بیشتر از این خورده نشه اگر که نمی‌دید حقوق من را با سودش واریز کنید اگر فکر می‌کنید که بی ربط میگم لطفا به بانک‌های کشور بگید سیاست کاری خودشون رو بر مبنای همین پرداخت حقوق بازنشستگان انجام بدید در ضمن از اول فروردین تا همین ساعت پنجاه هزار تومان ارز کشور گران شده اینم در دستور کارتون بزارید خداوند پشت و پناه ثروت ما تامین اجتماعی باشه
    • حمید IR ۰۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      10 0
      پاسخ
      به داد این بازنشستگان برسید با این گرانی ها وسط سال هم به این بازنشستگان حقوق اضافه بکنید بابا اینها هم آدم هستند اینها هم خدمت کردند اینها هم بیمه پرداخت کردند
    • حمید IR ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      10 3
      پاسخ
      نمایندگان مجلس و وزرا و کل مدیران کشور یک ماه حقوق نگیرن چیزیشون نمیشه!! یک گروه مهر یک گروه آبان دیگه چه فرمولیه؟! اونوقت برچه اساس تعیین می کنید؟ بازم حروف الفبا؟ حالا ما گناه کردیم اول فامیلیمون میم شده؟!!!
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      2 0
      پاسخ
      شما معوقات شروع کنید
    • محمد حسینی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      7 1
      پاسخ
      بخدا ما گناه نکردیم که نام فامیلی از حروف آخره یکبارشده پرداخت حقوق از آخرین حروف شروع بشه نوبت ما که میرسه می‌ره یکم ماه بعد
    • بازنشسته IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      به مسولان تامین اجتماعی توهین نمی‌کنیم سال 406 هم رسید باید تشویقشان کرد
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      6 0
      پاسخ
      ۳۵سال پول دادیم به صندوق بازنشستگان حالا همون پولو میخوان بدن با استخاره میدن اینم از معوقه اردیبهشت که الان ۵ماه ازش گذشته واقعا متاسفیم واسه همه مسئولان
    • مسعود شمس US ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      3 0
      پاسخ
      سلام همانطوریکه اشاره فرمودید عدم پرداخت معوقات چندین میلیون‌ بازنشسته در شرایط فعلی اقتصادی کشور در واقع نوعی دست بردن به جیب بازنشستگان میباشد در حالی که در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط وام توسط هر بازنشسته ای جریمه به ان تعلق میگیرد از اینرو بانکهای محترم عامل که بموقع معوقه را پرداخت نکرده اند حداقل بایستی سود حاصل از چندین همت مابه تفاوت را با یک فرمول ساده به حساب طلبکاران از بانک ( بازنشستگان ) عودت نمایند بدیهی است چنین تصوری شبیه خیال پردازی بیش نبوده است .
      • IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
        4 0
        مثه بقیه ادارات تو یه روز حقوق بازنشستگان بدید آخه ۵میلیون نفر چیه که این دست اون دست میکنید
    • ناشناس IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      3 0
      پاسخ
      مگربه نظربازنشسته های تامین اجتماعی توجه میکنند!!؟؟ زوررشون به بازنشسته هامیرسه بعداز۶ ماه هنوزمعوقه اردیبهشت ماه پرداخت نشده است!!
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 1
      پاسخ
      معوقات بازنشستگان زودتر بده مردم ندارند دستشان خالی حق ناس نکنید مردم پول ندارند درست نیست
    • خبیری IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 1
      پاسخ
      داره اردیبهشت سال ۱۴۰۶میرسه هنوز پول اردیبهشت سال قبلشو ندادن!!😇😇
    • ناشناس IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
      پاسخ
      بدبخت تر از بازنشستگان و مستمری بگیران ندید که یا پولشون می‌ره برای درمان یا اجاره و هزار بدبختی دیگه بابا پول این بنده خدا ها رو واریز کنید چقدر اینا رو اذیت میکنید . خجالت بکشید بسه دیگه بس
    • بازنشسته بدبخت تامین اجتماعی IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
      پاسخ
      اول سال به قول خودشون ۶۰ درصد و ۴۵ درصد برای سایر سطوح و حداقل بگیر اضافه حقوق دادن ولی یک بار در سال اضافه شده ولی مابقی اجناس مورد نیاز مردم خصوصا بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۰ سال ندین بار اضافه می‌شود و هیچکس پاسخگو نمی‌باشد
    • بازنشسته‌ی بیکار IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      3 0
      پاسخ
      تورم ۴۰۰۰ درصد. افزایش حقوق ۲۵ درصد ۳۰ درصد، بگو ۵۰ درصد. به نظر شما خیلی فاصله ندارن؟
    • حسین IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      2 0
      پاسخ
      معوقات اردیبهشت ماه بازنشسته خاصیت خودش را از دست داد دیگه بی‌فایده است بدن و ندن فرقی نمی کنه تمام
    • حسن IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      3 0
      پاسخ
      بابا والا پول لازم داریم شرمنده فرزندان مان هستیم تورا خدا پولمان را واریز کنید

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