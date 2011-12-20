ایران دارای 530 جراح متخصص مغز و اعصاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رحمت پیش از ظهر سه شنبه در کنگره میان دوره ای تخصصی جراحی مغز و اعصاب ایران در سالن همایش مصباح دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: بیش از 530 جراح مغز و اعصاب در کشور فعالیت می کنند.

وی با اشاره به پیشتازی ایران در عرصه جراحی مغز و اعصاب افزود: 430 نفر از این تعداد در انجمن تخصصی مغز و اعصاب کشورعضو هستند.

رحمت گفت: امروز شصت امین سال ایجاد شدن رسمی انجمن جراحی مغز و اعصاب در ایران است.

وی با اشاره به پیشینه این انجمن افزود: در سال 1330 جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه تهران با اساتید بنامی چون پروفسور سمیعی و عاملی فعالیت خود را آغاز کرد و از ابتدای تاسیس فضای رقابتی در این حوزه وجود داشته است.

رئیس انجمن جراحان مغز و اعصاب کشور اظهار داشت: این انجمن در سال 44 به عضویت فدراسیون بین المللی جراحان مغز و اعصاب دنیا در آمد و در سال 53 فعال تر شده و در حدود 25 نفر عضو داشته است.

رحمت، با ملاک بودن صلاحیت اخلاقی و تخصصی در پذیرش عضویت پزشکان ابراز داشت: این انجمن در سال 58، نخستین انجمن علمی و تخصصی ثبت شده در کشور بوده و این سبب افتخار جامعه جراحان مغز و اعصاب کشور است.