به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، اردشیر سعدمحمدی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شرکت ملی مس ایران در استان کرمان در خصوص استحصال طلا از مس گفت: در تمامی معادن مس کشور همراه با عنصر مس، مقدار اندکی طلا استحصال می‎شود. در واقع، در پالایشگاه‌هایی که در کنار کارخانجات احداث شده، لجن‌های موجود در انتهای سلول‌های آندی که تبدیل به کاتد می‌شوند، حاوی طلا است.

مدیرعامل شرکت ملی مس ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: بر این اساس، پروژه‌ای در سرچشمه تعریف شده که بتوان به صورت مستقیم طلای همراه با مس را استحصال کرد. در حال حاضر نیز کارخانه قدیمی در این رابطه فعال است و برخی کارخانجات نیز احداث شده است که لجن‌های کارخانجات مس را تحویل می‌گیرند و از آن، طلا استحصال می‌کنند.

وی تصریح کرد: سالانه 650 تا 700 تن طلا از خاک مس استحصال می‌شود که به صورت شمش است، البته هم اکنون استحصال طلا به صورت مستقیم، از جمله برنامه‌ها و استراتژی‌های جدید شرکت ملی مس است که قصد داریم در سیستم استحصال طلا در کشور نیز سرمایه‎گذاری‌هایی صورت دهیم.

سعدمحمدی گفت: اگر به اکتشاف معادن جدید طلا وارد شویم می‌توانیم طلا به میزان مناسبی را استحصال کنیم، چراکه طلا عنصر جانبی مس است و با توسعه‌ای که در این رابطه صورت می‌گیرد، میزان طلایی که تولید می‌شود، حداقل 3.5 برابر وضعیت فعلی است.

وی اظهار داشت: اکتشاف طلا در صنعت مس به عنوان یک استراتژی جدید پیاده‌سازی خواهد شد و آماده هستیم که سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را در این زمینه شروع کنیم، البته کار آغاز شده است و تاکنون در برخی از مناطق که در آینده اسامی آنها اعلام می‌‍شود، کار شروع شده و امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم.

سعدمحمدی گفت: با توجه به اینکه میزان متوسط سرانه مصرف مس در دنیا در حال حاضر حدود 3 کیلوگرم به ازای هر نفر است، اما شرایط تولید مس دنیا در سال 2011 معادل 19 میلیون و 800 هزار تن بوده است؛ ضمن اینکه بعد از اینکه کشورهای توسعه یافته که طرح توسعه صنعتی در این زمینه اجرا شده است، میزان مصرف به 6 کیلوگرم نیز رسیده است.

وی با اشاره به وجود مازاد تقاضا برای مس در دنیا اظهار داشت: حدود 300 هزار تن میزان تقاضا در سال 2011 بیشتر از میزان تولید وجود داشته است. بر این اساس، برنامه و پیش‌بینی‌ها بر این است که تا سال 2035 میزان تقاضا برای مس خالص در دنیا به 40 میلیون تن برسد؛ البته میزان نیاز به این فلز، روز به روز در دنیا در حال افزایش است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: البته این فلز تاکنون جایگزینی در دنیا نداشته است و از این پس نیز به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه این عنصر در صنایع هواپیماسازی، خودرروسازی، نانو و های‌الکترونیک، لوله‌های مسی و کابل، مصارف بسیار زیادی دارد.

به گفته وی، مس بعد از طلا یکی از فلزات پرارزش و گرانبها در صنعت به شمار می‌آید و یکی از شاخصه‌های توسعه صنعتی در کشورها نیز، میزان مصرف مس به شمار می‌رود. با توجه به پیش‌بینی تقاضا برای مس در سال 2035 که به 40 میلیون تن خواهد رسید؛ لذا کشورها در جهت افزایش شرایط تولید خود، برنامه‌ریزی کرده‌اند. در این میان، یکی از کشورها ایران است که به این منظور برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید صورت گرفته است.

سعدمحمدی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تولید مس از 200 هزار تن به 700 هزار تن ارتقا خواهد یافت؛ ضمن اینکه در دنیا نیز 88 هزار طرح بزرگ برای ارتقای تولید مس در حال حاضر تعریف شده است. البته هدفگذاری مبنی بر این است که تا سال 2015، معادل 5.7 میلیون تن مس به ظرفیت فعلی دنیا اضافه شود که از این رقم، 4.3 میلیون تن مربطو به چین است و از این رقم نیز در چین، 1.7 میلیون تن استفاده از قراضه است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه ایران نیز برای اینکه بتواند جایگاه خود را در دنیا بابت تولید مس محکم و مستحکم کند، لایحه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارسال شده و پس از تصویب در دولت، به مجلس ارایه شده است، ضمن اینکه پس از تصویب در صحن علنی، این قانون به تائید شورای نگهبان رسیده و در 30 آبان، به وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ شده است که بر اساس آن، مجوز حضور در مجمع تحقیقاتی و بین‌المللی آی. سی. اس. جی صادر شد.

سعدمحمدی گفت: خوشبختانه ایران در این مجمع صاحب کرسی شده و می‌تواند در ارتباط با مباحث اقتصادی، صادرات، تکنولوژی و به کارگیری فناوری‌ها در این مقر که سالانه بیش از سه جلسه برگزار می‌کند، حضور یافته و از این موقعیت برای ارتقای دانش جهانی خود استفاده کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطرنشان کرد: ایران در سال گذشته یک میلیارد و 315 میلیون دلار صادرات مس داشته که علیرغم اینکه توسعه داخلی کشور در صنعت صورت گرفته است، اما تولیدات انجام شده بابت ظرفیت سازی جدید برای مصرف مس ایران صرف شده است؛ بنابراین نیاز به توسعه این صنعت برای کشور بسیار ضروری است.

سعدمحمدی با اشاره به اشتغالزایی صورت گرفته در صنعت مس ایران گفت: اشتغالزایی به عوان بحث جدی هیات دولت است و به همین منظور، استراتژی شرکت ملی مس ایران برای اکتشاف در کشور است و به همین دلیل، متخصصان ما در این صنعت، ارتقای ظرفیت و ذخیره مس را هدف گرفته و گام‌هایی در این جهت برداشته‌اند.

وی اظهار داشت: در سال 88، میزان مس خالص کشور 14 ملیون تن بوده که با اکتشافات سال 89 که معادل 92 هزار متر حفاری است، ذخیره مس به 18 میلیون تن افزایش یافته و جایگاه ما از سیزدهم دنیا به نهم دنیا ارتقا یافته است، ضمن اینکه در سال 90 نیز معادل 150 هزار متر حفاری پیش‌بینی شده که تاکنون، 120 هزار متر آن اقدام و اجرایی شده است.

سعدمحمدی گفت: بر این اساس، میزان ذخایر کشور تا پایان امسال به 21 میلیون تن می‌رسد و رتبه ایران در دنیا از نهم به هفتم ارتقاء خواهد یافت.

وی افزود: سال گذشته 5 معدن جدید در کشور بازگشایی شده که بر اساس آن، معدن مس دره‌زال در استان کرمان توانسته بیش از 220 نفر را مشغول به کار کند، ضمن اینکه معدن مس دره آلو در منطقه کرمان نیز نزدیک به 246 نفر اشتغالزایی داشته و در منطقه شهربابک نیز معادن مس چاه فیروزه، چاه مسی و ایجو باز شده است که هر کدام اشتغال به کار جدیدی داشته‌اند.

سعدمحمدی گفت: در سال جاری، معادن جدیدی را آماده افتتاح داریم که شامل معادن سرکوه، نوچون در پاریز کرمان و معدن تفت و علی آباد در یزد و معدن کهنگ در اصفهان و معدن هفت چشمه در آذربایجان شرقی است که به مرور به تولید می‌رسند. ضمن اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در سال گذشته، بالغ بر 36 میلیون تن ماده معدنی استخراج کرده که حجم عملیات حفاری بالغ بر 102 میلیون تن را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: برای ارتقای ظرفیت‌های جدید در صنعت مس، 30 دستگاه تراک 136 تن خریداری شده و در کنار آن برای اولین بار نیز در کشور، تراک‌های 240 تن خریداری شده و ماه آینده در معادن مستقر خواهند شد.

سعدمحمدی گفت: طراحی در معادن نیز با آخرین تکنولوژی روز دنیا در حال انجام است و متخصصان این صنعت، توانسته‌اند به مرزهای دانش به صورت کامل دسترسی داشته باشند و با آموزش‌هایی که به آنها داده می‌شود، تلاش خواهد شد که به روز نگاه داشته شوند.

وی افزود: 17 پروژه فقط برای کنتسانتره تعریف شده است که ظرفیت فعلی 900 هزار تنی در شرکت ملی مس را تا پایان سال 93 به دو میلیون و 500 هزار تن ارتقا خواهد داد که این کار بزرگ است و عملیات اجرایی دو کارخانه تغلیظ 150 هزار تنی نیز شروع شده است و تجهیزات آن در حال وارد شدن است که تا شهریور سال 91، افتتاحیه دو کارخانه جدید کنسانتره در سرچشمه را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه در آذربایجان نیز، عملیات اجرایی فاز 3 تغلیظ 300 هزار تنی شروع شده و قرار است که به 2 میلیون و 500 هزار تن کنسانتره برسیم.

سعدمحمدی همچنین در خصوص پروژه‌های ذوب نیز گفت: سه پروژه بزرگ ذوب تعریف شده و سیستم قدیمی در سرچشمه به سیستم‌های روز دنیا تغییر خواهد یافت، بر این اساس ظرفیت فعلی 200 هزارتنی ذوب در کرمان به 500 هزار تن می‌رسد و در آذربایجان شرقی نیز 200 هزارتن به این رقم اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین احداث سه پالایشگاه را در آذربایجان شرقی به ظرفیت 200 هزارتن، خاتون آباد به ظرفیت 200 هزارتن و افزایش ظرفیت پالایشگاه سرچشمه به 700 هزار تن در دستور کار داریم. ضمن اینکه کارخانه 500 مگاواتی را نیز سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی مس نیز با توجه به کیفیت مس تولیدی ایران در دستور کار قرار دارد، این درحالی است که عیار مس ایران در حال حاضر 99.999 است در حالیکه این عیار در بازار ال. ام. ای، 99.99 است، بنابراین به دلیل کیفیت بسیار عالی مس تولیدی، این مس در صنایع نانو و های‌الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و علیرغم همه مشکلات و محدودیت‌های تجاری ایران و اروپا، اما اروپایی‌ها خواستار خرید مس از ایران هستند و از هم گوی رقابت را می‌ربایند. بر این اساس امیدواریم بتوانیم با افزایش تولید، نقش پررنگ‌تری در بازار داشته باشیم.

سعدمحمدی گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده و صورت گرفته در صنعت مس، بعد از نفت قرار می‌گیرد و این درحالی است که شرکت ملی مس ایران حتی یک ریال نیز از هیچ بانکی وام دریافت نکرده است.

وی از انجام فعالیت‌های زیست‌محیطی در صنعت مس خبرداد و گفت: هم اکنون در حال رسیدن به سطح استانداردهای یورو5 هستیم. این درحالی است که با نصب برخی سیستم‌ها، غباری که سالهای سال روی زمین می‌مانده و باد آنها را جابجا می‌کرده است، به کاتد تبدیل خواهد شد و با سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری صورت گرفته، بیش از 5 هزار تن کاتد استحصال می‌شود که بالغ بر 35 هزار دلار در سال درآمدزایی دارد.

سعدمحمدی همچنین در خصوص صادرات مس نیز گفت: محصول خام صادر نمی‌کنیم و خام فروشی در دستور کار ما نیست. البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش تولید، از سال 93 به بعد قادر خواهیم بود که صادرات کنونی را به 3 برابر افزایش دهیم.