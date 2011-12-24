باند سارقان منزل در کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری، با اعلام خبر انهدام یک باند حرفه ای سرقت منزل در شهر کرمانشاه، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه، اکیپی از ماموران با تجربه شعبه اول اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی مامور بررسی موضوع شدند.

کشوری تاکید کرد: اطلاعات به دست آمده از منابع خبری حکایت از آن داشت که تعداد 4 نفر از سارقان سابقه دار با تشکیل یک باند حرفه ای و با استفاده از 2 دستگاه سواری سمند و پژو 405 در سرقتهای مذکور دست داشته اند و در این رابطه دستگیری متهمان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: سرانجام با پیگیری مستمر و کار پلیسی شبانه روزی 3 نفر از اعضای باند دستگیر و مقادیر فراوانی از اموال مسروقه به همراه یک دستگاه سواری سمند نیز در بازرسی از منازل آنان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اعتراف متهمان به 30 فقره سرقت منزل در شهر کرمانشاه، گفت: ارزش کل اموال مسروقه 700 میلیون ریال برآورد شده است.

کشوری در پایان تصریح کرد: دستگیری دیگر متهم فراری نیز با جدیت در دستور کار ماموران قرار داشته و با توجه با اطلاعات کسب شده از دیگر متهمان پرونده، خبر دستگیری وی نیز به زودی اعلام خواهد شد.