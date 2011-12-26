وضعیت ساخت پارکینگ در شهریار مناسب نیست/ شهرداریها کم کاری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر دوشنبه در جلسه شهرداران شهرستان شهریار اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ساخت پارکینگهای عمومی از گذشته تا کنون مناسب نبوده است.

وی افزود: در این زمینه شهرداریها باید حداقل یک چهارم کسری پارکینگهای شهرهای خود را در سال آینده در دستور کار قرار دهند تا این مهم محقق شود.

احداث پارکینگ در شهریار بار ترافیکی معابر را کاهش می دهد

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در شهرستان شهریار روز به روز افزایش می یابد و با توجه به افزایش جمعیت، به تبع آن تعداد خودروها نیز افزایش خواهد یافت که این امر مشکلاتی را در زمینه ترافیک به وجود می آورد.

جوهری ادامه داد: هم اکنون در معابر اصلی این شهرستان در ساعاتی از شبانه روز ترافیک سنگینی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از پارک خودروها در کنار خیابان است.

شهرداریها اهتمام ویژه ای برای احداث پارکینگ های طبقاتی داشته باشند

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: باید با همکاری شهرداریها، پارکینگهای مورد نیاز به خصوص طبقاتی در نقاط مختلف این شهرستان احداث شود تا بتوان از بار ترافیک معابر کاست.

وی اعلام کرد: این مهم در سال آینده به نقطه مطلوبی خواهد رسید و به طور قطع پارکینگ در مناطق مختلف شهرستان شهریار احداث می شود.

شهرداریها کم کاری خود را در بخش عدم احداث پارکینگ جبران کنند

این مسئول یادآور شد: طی سالهای گذشته متاسفانه شهرداریها در زمینه احداث پارکینگ ها کم کاری کردند و به وظایف خود عمل نکردند که در این زمینه باید اقدامات لازم را در سال جاری و سال آینده انجام دهند.

جوهری اظهار داشت: شهرداریها باید از عوارض حذف پارکینگها استفاده کنند و به سمت احداث پارکینگها بروند تا بتوان این عقب ماندگی را در شهرستان جبران کرد.

فرماندار شهرستان شهریار گفت: همچنین شوراهای اسلامی شهرها نیز موظف شدند که این مهم را جزء مصوبات اعلام کنند تا شهرداریها نیز هرچه سریعتر اقدامات لازم انجام دهند.

وی اظهار داشت: در بخش دیگری شهرداران باید به فکر ایجاد اشتغال برای جوانان فاقد کار باشند.

این مسئول بیان کرد: شهرداریها باید اعتبارات حریم روستاها را در همان روستا هزینه کنند تا زمینه های رضایت شهروندان فراهم شود.