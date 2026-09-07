به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای داوری طرحهای ملی جوانان آذربایجان شرقی با بررسی 57 طرح در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، روز دوشنبه با حضور امیر تقی زاده، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، حسین دهقانی، رئیس گروه ساماندهی امور جوانان، حسن مرادی، رئیس گروه مشارکتهای اجتماعی، مجید پورماجد، کارشناس طرحهای ملی و جمعی از اساتید و اعضای شورای داوری، طرحهای ارائهشده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
۵۷ طرح ارائهشده در این مرحله، در حوزههای مختلف از جمله سالمندی، حاشیهنشینی، توسعه تعاون، اشتغالزایی و کارآفرینی، ازدواج و جوانی جمعیت قرار داشت و داوری آنها با هدف شناسایی طرحهای برتر و ظرفیتهای اثرگذار جوانان استان انجام شد.
طرحهای منتخب پس از طی مراحل داوری در سطح استانی، منطقهای و ملی راه انتخاب شد.
داوری این طرح ها، زمینه شناسایی ایدهها و طرحهای خلاقانه جوانان و سازمانهای مردمنهاد استان و فراهم کردن بستر برای معرفی ظرفیتهای اجتماعی و اجرایی آنان در سطح ملی را فراهم میکند.
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