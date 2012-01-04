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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

گزارش خبری/

لزوم سرمایه ‌گذاری در کشاورزی ترکیبی/ خام فروشی از مشکلات گیلانیان است

لزوم سرمایه ‌گذاری در کشاورزی ترکیبی/ خام فروشی از مشکلات گیلانیان است

رشت - خبرگزاری مهر: سرمایه ‌گذاری در بخش کشاورزی ترکیبی گیلان به دلیل افزایش درآمد زارعان و رونق اقتصادی روستائیان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، کلید رفع مشکلات بخش کشاورزی استان با توجه به پتانسیل های موجود و ظرفیت بالای کشاورزی درارائه تسهیلات بیشتر به کشاورزی ترکیبی است.

در شرایط کنونی با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح شده است.

همچنین آلودگی های آب، خاک، هوا و فرسایش خاک، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی باعث شده تا توسعه کشت ترکیبی به عنوان یک ضرورت در عرصه کشاورزی بیان شود.

کشت ترکیبی و ایجاد صنایع تبدیلی درآمد کشاورزان را افزایش می ‌دهد

در این ارتباط رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اعلام اینکه کشاورزی ترکیبی دراستان باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: کشت ترکیبی و ایجاد صنایع تبدیلی درآمد کشاورزان را افزایش می ‌دهد.

اردشیر روحی ماسوله با اشاره به اینکه طرح توانمند سازی روستایی با توسعه کشت ترکیبی عملی می شود، افزود: در حال حاضر زعفران در املش، اشکورات رودسر، رودبار و سایر نقاط استان کشت و توفیق ‌هایی نیزبه دست آمده است.

وی همچنین تولید زرشک و گل محمدی را از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی استان برای توسعه کشت ترکیبی عنوان کرد و اظهارداشت: توسعه چند کشتی درآمد زایی برای کشاورز را به همراه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بر لزوم سرمایه ‌گذاری در کشاورزی ترکیبی تاکید کرد و گفت: نبود صنایع تبدیلی و خام فروشی از مشکلات کشاورزی استان است.

وی تصریح کرد: در گیلان بین 30 تا 35 درصد اراضی قابلیت کشت دارد بنابراین باید سطح عملکرد را بالا برد و فرهنگ کشاورزی ترکیبی را گسترش داد.

به هر حال بررسی معیشت و وضع درآمدی خانواده های روستایی جزو مهمترین مباحثی است که امروزه مورد توجه کارشناسان قرار دارد.

اکثر روستائیان کشور کشاورز هستند و با استفاده از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی زندگی خود را می گذرانند، پس هر اتفاقی که منجر به از بین رفتن محصولات زراعی آنها شود، می تواند روستائیان را به ورطه فقر و فلاکت بکشاند.

کشت ترکیبی از راههای مقابله با فقر در روستاها و تامین معیشت روستائیان است

بدین ترتیب بهبود تولیدات در بخش کشاورزی در قالب کشت ترکیبی می تواند یکی از راههای مقابله با فقر در روستاها و تامین معیشت روستائیان باشد.

در این باره یک کارشناس کشاورزی با بیان اینکه برای افزایش راندمان کشاورزی در گیلان باید به مقوله آموزش توجه ویژه ‌ای شود، گفت: این امر سبب بهره ‌وری و افزایش تولید در محصولات این بخش می‌ شود.

علی قاسمی با تأکید بر اینکه اقتصاد استان حول محور کشاورزی است، افزود: تاکنون استفاده مناسبی از ظرفیت‌ های بخش کشاورزی استان نشده است.

وی ادامه داد: برای توسعه کشاورزی در گیلان ضمن ارائه آموزش ‌ها باید الگوی کشت محصولات زراعی نیز به کشاورزان استان ارائه تا از بروز خسارت‌ های سنگین به کشاورزان جلوگیری شود.

این کارشناس کشاورزی یادآورشد: در توسعه روستایی پرداختن به تحلیل اقتصادی فضاهای جغرافیایی امروزه جایگاه مهمی دارد، توسعه به معنی واقعی آن زمانی به پایداری می ‌رسد که تحلیل های اقتصادی در کنار سایر ابعاد اجتماعی، محیطی و کالبدی و زیرساختی به صورتی متوازن و البته مکمل سامان یابند.

" خام فروشی محصولات متنوع کشاورزی " از دیگر مشکلات استان و کشاورزان گیلانی چشم انتظار ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بیشتر در منطقه هستند.

شماری از کشاورزان و باغداران گیلانی از کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان گلایه کرده و درخواست ایجاد صنایع مکمل در این بخش را دارند.

سالانه 2.5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان تولید می شود
  
گیلان با توجه به تولید سالانه بیش از دو میلیون و400 هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی یکی از قطبهای کشاورزی و دامی کشور محسوب می شود.

نبود واحدهای صنایع تبدیلی، فقدان بازار فروش مناسب و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات اساسی فعالان بخش کشاورزی در این استان است.

 فعالان این بخش از مسئولان و متولیان امر انتظار دارند که برای ترغیب و جذب سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در بخش ساخت واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی و دامی بیشتر تلاش کنند.
 
اکنون به دلیل کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در گیلان، کشاورزان به ناچار بخش زیادی از محصولات خود را با قیمتهای بسیار اندک به دلالان می ‌فروشند.
 
یکی از این کشاورزان بر لزوم گسترش صنایع تبدیلی تاکید و گفت: مکانیزه کردن کشاورزی از مواردی است که به توسعه این بخش کمک می‌ کند و با توجه به اینکه توسعه کشاورزی یکی از راههای خودکفایی کشور است باید تلاش شود تا این صنعت با علم و فناوری روز پیش برود.
 
محصولات کشاورزی گیلان برای فرآوری به سایر مناطق کشور حمل می شوند
 
علی محبی افزود: به دلیل تولید انبوه محصولات کشاورزی در استان و کمی شمار کارخانه های فرآوری، همه ساله دهها تن از تولیدات کشاورزی و باغی این منطقه برای فرآوری به سایر مناطق کشور حمل می شود.
 
وی ادامه داد: اگر در این استان صنایع جانبی در بخش کشاورزی وجود داشته باشد محصولات تولیدی در زمان اوج برداشت دچار افت شدید قیمت نخواهد شد.
 
دیگر کشاورز گیلانی گفت: حمایت دولت و سازمانهای مربوطه برای ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی می ‌تواند مانع از بین رفتن محصول و فروش ارزان آن توسط کشاورزان شود.
 
وی با بیان اینکه امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و صرفه جویی در وقت و هزینه مهمترین محورهای کار کشاورزی است، افزود: از هدر رفتن سرمایه های استان باید جلوگیری کرد.
 
احمد بشارتی گفت: نبود صنایع فرآوری عمده ترین مشکل در بخش کشاورزی استان است و این موجب شده که کشاورز با وجود تلاش و زحمت فراوان عایدی چندانی نداشته باشد.
 
وی با تاکید بر اینکه باید صنایع تبدیلی ایجاد تا سود افزوده حاصل از آن نصیب کشاورزان شود، افزود: اکنون به دلیل نبود صنایع مکمل بخش زیادی از محصولات کشاورزی منطقه توسط واسطه ها با بهای نازل از کشاورزان خریداری و از منطقه خارج می شود.
 
وی ادامه داد: تولید بالای این محصولات در کنار نبود امکانات و صنایع مناسب فرآوری و نگهداری، موجب افزایش ضایعات تولیدات این محصولات شده است.
 
 
یک دامدار نیز بر ضرورت افزایش صنایع تبدیلی تاکید و یادآورشد: در صورت فرآوری تولیدات، بخش دامی، دامداری و دامپروری در گیلان رونق بیشتری خواهد گرفت.
 
لزوم  توسعه پایدار بخش کشاورزی گیلان
 
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بر توسعه پایدار بخش کشاورزی تاکید و گفت: ایجاد اشتغال، کاهش ضایعات محصولات بخش کشاورزی، افزایش ارزش افزوده و صادرات غیرنفتی از اهم اهداف پرداختن به این بخش است.
 
محمد علی قنبری نژاد افزود: استان گیلان در عرصه زراعی، باغی، دامی و شیلات ظرفیت و استعداد بالایی دارد بنابراین ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخشها ضروری است.
 
وی در ادامه اولویتهای سرمایه گذاری صنایع تبدیلی در این استان را مربوط به فرآوری زیتون، داروهای گیاهی، فندق، انواع عرقیات گیاهی و غیره ذکر کرد.
 
بدون شک توسعه کشاورزی ترکیبی و صنایع تبدیلی و فرآوری در این بخش اقتصاد گیلان را پویا و موجب کاهش موج مهاجرت روستائیان به شهرها و افزایش میزان ثروت کشاورزان می شود.
کد مطلب 1500728

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