لزوم سرمایه ‌گذاری در کشاورزی ترکیبی/ خام فروشی از مشکلات گیلانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، کلید رفع مشکلات بخش کشاورزی استان با توجه به پتانسیل های موجود و ظرفیت بالای کشاورزی درارائه تسهیلات بیشتر به کشاورزی ترکیبی است.

در شرایط کنونی با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح شده است.

همچنین آلودگی های آب، خاک، هوا و فرسایش خاک، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی باعث شده تا توسعه کشت ترکیبی به عنوان یک ضرورت در عرصه کشاورزی بیان شود.

کشت ترکیبی و ایجاد صنایع تبدیلی درآمد کشاورزان را افزایش می ‌دهد

در این ارتباط رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اعلام اینکه کشاورزی ترکیبی دراستان باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: کشت ترکیبی و ایجاد صنایع تبدیلی درآمد کشاورزان را افزایش می ‌دهد.

اردشیر روحی ماسوله با اشاره به اینکه طرح توانمند سازی روستایی با توسعه کشت ترکیبی عملی می شود، افزود: در حال حاضر زعفران در املش، اشکورات رودسر، رودبار و سایر نقاط استان کشت و توفیق ‌هایی نیزبه دست آمده است.

وی همچنین تولید زرشک و گل محمدی را از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی استان برای توسعه کشت ترکیبی عنوان کرد و اظهارداشت: توسعه چند کشتی درآمد زایی برای کشاورز را به همراه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بر لزوم سرمایه ‌گذاری در کشاورزی ترکیبی تاکید کرد و گفت: نبود صنایع تبدیلی و خام فروشی از مشکلات کشاورزی استان است.

وی تصریح کرد: در گیلان بین 30 تا 35 درصد اراضی قابلیت کشت دارد بنابراین باید سطح عملکرد را بالا برد و فرهنگ کشاورزی ترکیبی را گسترش داد.

به هر حال بررسی معیشت و وضع درآمدی خانواده های روستایی جزو مهمترین مباحثی است که امروزه مورد توجه کارشناسان قرار دارد.

اکثر روستائیان کشور کشاورز هستند و با استفاده از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی زندگی خود را می گذرانند، پس هر اتفاقی که منجر به از بین رفتن محصولات زراعی آنها شود، می تواند روستائیان را به ورطه فقر و فلاکت بکشاند.

کشت ترکیبی از راههای مقابله با فقر در روستاها و تامین معیشت روستائیان است

بدین ترتیب بهبود تولیدات در بخش کشاورزی در قالب کشت ترکیبی می تواند یکی از راههای مقابله با فقر در روستاها و تامین معیشت روستائیان باشد.

در این باره یک کارشناس کشاورزی با بیان اینکه برای افزایش راندمان کشاورزی در گیلان باید به مقوله آموزش توجه ویژه ‌ای شود، گفت: این امر سبب بهره ‌وری و افزایش تولید در محصولات این بخش می‌ شود.

علی قاسمی با تأکید بر اینکه اقتصاد استان حول محور کشاورزی است، افزود: تاکنون استفاده مناسبی از ظرفیت‌ های بخش کشاورزی استان نشده است.

وی ادامه داد: برای توسعه کشاورزی در گیلان ضمن ارائه آموزش ‌ها باید الگوی کشت محصولات زراعی نیز به کشاورزان استان ارائه تا از بروز خسارت‌ های سنگین به کشاورزان جلوگیری شود.

این کارشناس کشاورزی یادآورشد: در توسعه روستایی پرداختن به تحلیل اقتصادی فضاهای جغرافیایی امروزه جایگاه مهمی دارد، توسعه به معنی واقعی آن زمانی به پایداری می ‌رسد که تحلیل های اقتصادی در کنار سایر ابعاد اجتماعی، محیطی و کالبدی و زیرساختی به صورتی متوازن و البته مکمل سامان یابند.

" خام فروشی محصولات متنوع کشاورزی " از دیگر مشکلات استان و کشاورزان گیلانی چشم انتظار ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بیشتر در منطقه هستند.

شماری از کشاورزان و باغداران گیلانی از کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان گلایه کرده و درخواست ایجاد صنایع مکمل در این بخش را دارند.

سالانه 2.5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان تولید می شود



گیلان با توجه به تولید سالانه بیش از دو میلیون و400 هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی یکی از قطبهای کشاورزی و دامی کشور محسوب می شود.

نبود واحدهای صنایع تبدیلی، فقدان بازار فروش مناسب و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات اساسی فعالان بخش کشاورزی در این استان است.