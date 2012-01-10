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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

تیموری:

چهار نمایشگاه کتاب در کرمانشاه برگزار می شود

چهار نمایشگاه کتاب در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه گفت: به مناسبت ایام الله دهه فجر، چهار نمایشگاه کتاب در سطح شهر کرمانشاه برای علاقمندان به کتاب و مطالعه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر تیموری گفت: همزمان با دهه مبارک فجر و تقارن این دهه با هفته وحدت 4 نمایشگاه بزرگ کتاب در سطح شهر کرمانشاه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه افزود: نمایشگاه کتاب فرصت ارزشمندی برای ارتقاء فرهنگ مطالعه و آشنایی با انقلاب اسلامی و اهداف بلند آن است.

تیموری گفت: از این 4  نمایشگاه 3 نمایشگاه، کتابهای عمومی عرضه خواهند کرد  و یک نمایشگاه به صورت تخصصی با موضوعات انقلاب اسلامی برپا خواهد شد.

وی در پایان با توجه به نقش و اهمیت کتاب، تاکید کرد: یکی از اهداف نمایشگاههای کتاب در سطح استان توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره گیری از کتابهایی مفید و ارزشمند است و در این راستا با تخفیف ویژه ای که توسط این نمایشگاه ها داده می شود قدرت خرید کتاب مردم افزایش می یابد و در توسعه کتابخوانی مفید خواهد بود.
 

کد مطلب 1505932

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