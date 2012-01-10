چهار نمایشگاه کتاب در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر تیموری گفت: همزمان با دهه مبارک فجر و تقارن این دهه با هفته وحدت 4 نمایشگاه بزرگ کتاب در سطح شهر کرمانشاه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه افزود: نمایشگاه کتاب فرصت ارزشمندی برای ارتقاء فرهنگ مطالعه و آشنایی با انقلاب اسلامی و اهداف بلند آن است.

تیموری گفت: از این 4 نمایشگاه 3 نمایشگاه، کتابهای عمومی عرضه خواهند کرد و یک نمایشگاه به صورت تخصصی با موضوعات انقلاب اسلامی برپا خواهد شد.

وی در پایان با توجه به نقش و اهمیت کتاب، تاکید کرد: یکی از اهداف نمایشگاههای کتاب در سطح استان توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره گیری از کتابهایی مفید و ارزشمند است و در این راستا با تخفیف ویژه ای که توسط این نمایشگاه ها داده می شود قدرت خرید کتاب مردم افزایش می یابد و در توسعه کتابخوانی مفید خواهد بود.

