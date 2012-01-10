به گزارش خبرنگار مهر، فخرالله مولایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری و هیئت دولت در مورد شهرکهای صنعتی گفت: 100 درصد مصوبات سفرهای استانی دور اول و دوم عملیات شده و مصوبات دور سوم نیز 85 درصد اجرایی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مباحث زیر ساختی از جمله آب برق گاز و فضای و مخابرات در شهرک های صنعتی به خوبی فراهم شده و هم اکنون شرایط لازم برای سرمایه گذاران فراهم است.

وی از ادغام صنوف تولیدی کشور با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خبرداد و تصریح کرد: صنوف تولیدی کشوری با 476 هزار واحد تولیدی، 1.5 میلیون جمعیت را تحت پوشش دارد که در حال حاضر ادغام آنها با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در حال انجام است.

مولایی ادامه داد: هم اکنون 894 شهرک در ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده در کشور وجود دارد که در این میان تعداد شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده 664 واحد و تعداد قراردادهای منعقده نیز به 56 هزار و 414 مورد رسیده است.

وی ادامه داد: 27 هزار و 152 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی مشغول به کار هستند که سرمایه گذاری 227 هزار و 295 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده، ضمن اینکه میزان اشتغالزایی در این واحدها 570 هزار و 969 نفر است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از افزایش بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در سال 91 خبر داد و اعلام کرد: امسال بودجه ما در این سازمان 430 میلیارد تومان بوده که معادل با بودجه یک فروشگاه یا سوپرمارکت پیشرفته است و با آن نمی توان نیازهای 31 استان را پاسخ داد و بر این اساس، تصمیم بر این است که بتوان بودجه را در سال 91 به بیش از 2 هزار میلیارد تومان رساند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در رابطه با افزایش بودجه ایجاد خوشه های صنعتی در شهرکها گفت: در بودجه سال 91 ردیف مستقلی برای خوشه های صنعتی پیش بینی شده که با ایجاد آن می توان به توسعه خوشه های صنعتی به عنوان زنجیره منطقی تولید کمک کرد.

وی ادامه داد: استانداران سراسر کشور حداقل 3 درصد از بودجه خود را می توانند به پروژه های عمرانی اختصاص دهند که در این راستا مذاکرات لازم صورت گرفته تا در جهت اختصاص بودجه به شهرکهای صنعتی این رقم به 5 درصد از بودجه سال 91 ارتقا یابد.

مولایی همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی گفت: واحدهای صنعتی 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها پرداخت می کند که از آن رقم 2 درصد به اداره مالیات اختصاص می یابد اما به دلیل اینکه واحدهای صنعتی در داخل شهرکها مستقر بوده و هیئت امنای شهرک مسئول خدمات رسانی است، پیش بینی شده تا 2 درصد از این رقم به هیئت امنا اختصاص یابد که این موضوع در بودجه سال 91 دیده شده است.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ آیین نامه واگذاری مالکیت و امور مربوط به شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی گفت: این آیین نامه که از 3 ماه قبل ابلاغ شده زمینه ای را فراهم می کند تا بخش خصوصی با ایجاد هیئت امنا به اداره شهرک های صنعتی بپردازد که این به مفهوم دخالت مستقیم بخش خصوصی در مدیریت شهرک های صنعتی است.

مولایی خصوصی سازی موفق را در شهرکهای صنعتی دانست و گفت: هم اکنون تنها مباحث حاکمیتی در شهرک های صنعتی تداوم می یابند.

ادامه دارد...